La madre de Yoel Quispe rechaza la carta de arrepentimiento del presunto autor: “Es una estrategia para rebajar la pena”

La madre de Yoel Quispe, el joven de 22 años apuñalado mortalmente en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, ha recibido con profunda indignación la carta remitida por el principal acusado, actualmente en prisión preventiva, en la que afirma sentirse “arrepentido y avergonzado” por lo ocurrido. Lejos de ver un gesto sincero, Maritza Yovana cree que se trata de un movimiento calculado para intentar reducir la pena y evitar el juicio. “Es una estrategia, no es arrepentimiento”, denuncia con contundencia.

El escrito enviado por el presunto autor material —adelantado por La Voz de Galicia— fue remitido al juzgado e incluye un reconocimiento de los hechos, que él mismo califica de “homicidio”, además de una petición de perdón a la familia y la alegación de que aquella noche consumió alcohol y drogas. El joven asegura también estar dispuesto a asumir la responsabilidad civil y a alcanzar un acuerdo que evite el proceso judicial.

Pero la madre de Yoel no da credibilidad alguna a esas palabras. “No me lo esperaba, es para hacerme daño a mí”, afirma. Asegura que no ha podido leer la carta completa, pero que lo que conoce del contenido le genera rechazo y dolor. “No creo que esté arrepentido, es para que le bajen la pena. No se acuerda de esa noche, pero sí de cuántas puñaladas le hizo a mi hijo… de eso sí se acuerda”.

También cuestiona el momento elegido: “Si se hubiese arrepentido lo hubiera hecho en el momento. Ha esperado dos años, justo cuando se acerca el aniversario de mi hijo”. Un aniversario que, reconoce, afronta “muy mal”, mientras insiste en lo único que reclama: “Lo que pido es justicia y que pague”.

Hacia un juicio por asesinato

La polémica carta llega justo después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña decretase la apertura de juicio oral por asesinato para tres acusados, en contra de la posición de la Fiscalía, que solicitaba una pena de 14 años por homicidio únicamente para el joven que está en prisión y el sobreseimiento para los otros dos.

La familia de Yoel, representada por el abogado Adrián Borrajo, defendió desde el primer momento que los tres debían ser juzgados por asesinato. El letrado sostiene que el acusado que permanece detenido es el autor material de la puñalada mortal y que un segundo joven actuó como cooperador necesario, al considerar que era quien llevaba la navaja y se la facilitó. El tercero, según su tesis, participó como encubridor.

El auto de apertura de juicio oral respalda esta interpretación: sitúa al principal acusado como autor de asesinato; al segundo, como cooperador necesario del mismo delito; y al tercero, como encubridor. Esto supone penas que podrían alcanzar los 25 años de prisión para los dos primeros y hasta tres años para el tercero.

La decisión de la magistrada, que fija un juicio con Tribunal del Jurado, frena así las pretensiones de las defensas, que habían pedido el sobreseimiento del caso. Ahora, con el proceso encaminado hacia una vista oral por asesinato, la familia de Yoel espera que la Justicia determine las responsabilidades de cada implicado. “Solo queremos verdad y justicia”, repite su madre, convencida de que la carta recibida no es más que “una estrategia” para aliviar la situación del principal acusado.