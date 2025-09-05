Muere un ciclista tras ser atropellado por una furgoneta en Xermade (Lugo)

Un ciclista, vecino de Vilalba, perdió la vida este viernes por la mañana tras ser atropellado en la carretera LU-861, a la altura del kilómetro 9, en la parroquia de Candamil, municipio de Xermade.

El suceso ocurrió alrededor de las 11:20 horas, cuando varios particulares alertaron a los servicios de emergencia.

Según informó el 112 Galicia, una furgoneta que circulaba por el carril contrario intentando adelantar a un camión colisión con el ciclista, que falleció en el acto. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Xermade.

Pese a la rápida intervención de los equipos de asistencia, nada se pudo hacer por salvar la vida del hombre. La Guardia Civil investiga las circunstancias del atropello para esclarecer lo ocurrido.