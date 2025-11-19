Muere un hombre al volcar su tractor en una huerta de Vimianzo (A Coruña)

Un hombre perdía la vida en la tarde de ayer en un accidente agrícola ocurrido en el municipio coruñés de Vimianzo. Según informó el 112 Galicia, varias personas alertaron a los servicios de emergencia tras presenciar cómo la víctima había caído junto con su tractor en una huerta de su propiedad.

El siniestro tuvo lugar en la Rúa da Torre. En su llamada, los testigos comunicaron que el vehículo agrícola había volcado en la finca y que el conductor se encontraba atrapado y en estado muy grave.

Hasta el lugar se desplazaron, de inmediato, los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Vimianzo. A pesar de la rápida intervención, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que falleció en el propio terreno.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas exactas del accidente, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible deslizamiento o pérdida de control del vehículo mientras realizaba trabajos agrícolas