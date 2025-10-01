Multa y cárcel por tocarle las nalgas a una empleada del hogar en Vigo

Un hombre de más de 70 años ha aceptado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo una condena de seis meses de prisión y el pago de 300 euros de indemnización por tocar las nalgas a una trabajadora del hogar que se encontraba en su vivienda. La pena se fijó en el marco de una vista de conformidad, tras reconocerse los hechos y aceptar las condiciones impuestas por el tribunal.

La condena incluye además una inhabilitación especial para desempeñar actividades que impliquen contacto con menores durante los próximos dos años y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima en el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, el varón no tendrá que ingresar en prisión siempre que no cometa ningún delito en los dos próximos años, al aplicarse la suspensión de la pena.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en septiembre del año pasado. La mujer, trabajadora de una subcontrata municipal, se encontraba en la vivienda del acusado para atender a su esposa cuando este, en un momento dado, la tocó de forma indebida. Ella reaccionó de inmediato gritando “¿Usted qué hace? Ha pasado de las palabras a meterme mano”, mientras el varón restaba importancia al suceso con un “no fue para tanto”.

El Ministerio Público había solicitado inicialmente una pena de hasta dos años de cárcel, aunque finalmente se alcanzó un acuerdo que rebajó la condena a seis meses tras el reconocimiento de culpabilidad y la consignación previa de los 300 euros de responsabilidad civil.