Rescate exitoso de los tripulantes del pesquero El Cañavera frente a las costas de Cedeira

Cuatro tripulantes del pesquero El Cañavera fueron rescatados con éxito tras sufrir un naufragio frente a las costas de Cedeira, en la provincia de A Coruña, el pasado lunes por la tarde. El incidente ocurrió cuando el barco, que se encontraba a unas 1,3 millas de PuntaCandieira, sufrió una vía de agua que rápidamente comprometió su seguridad. Tras dar la alarma a las 15:29 horas, los tripulantes fueron obligados a abandonar la embarcación, saltando a una de las dos balsas salvavidas que llevaban a bordo.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, con base en A Coruña, activó inmediatamente el protocolo de rescate, movilizando el helicóptero Helimer 401, la embarcación Salvamar Shaula y una lancha de rescate de la Cruz Roja, la Condesa Pardo de Bazán. Sin embargo, fue el Brisas de Cedeira, otro pesquero con base en el mismo puerto, el que localizó rápidamente la balsa con los náufragos y los rescató.

Ángel González, patrón del Brisas de Cedeira, relató cómo la tripulación de su barco recibió la llamada de auxilio y, tras verificar que estaban a solo diez minutos de distancia, se dirigieron al lugar del siniestro. "Estábamos a diez minutos de ellos. Miré en el GPS y vi el barco, pero a los cinco minutos desapareció. Solo quedaba un bulto", explicó González. Cuando llegaron al lugar, el El Cañaveraaún no se había hundido por completo; su proa sobresalía del agua, mientras que el resto del casco y el puente estaban sumergidos. Los cuatro tripulantes habían logrado evacuar en las balsas antes de que el pesquero se hundiera.

El rescate fue rápido y exitoso: "Recogimos a los cuatro en la balsa. Estaban todos bien, en buenas condiciones, secos", añadió González. Tras el rescate, el Brisas de Cedeira trasladó a los marineros hasta el puerto de Cedeira, donde fueron desembarcados y se dirigieron a sus respectivos domicilios.

Aunque el rescate fue un éxito, el incidente ha generado preocupación sobre las causas del naufragio. Fuentes de Salvamento Marítimo señalaron que los tripulantes de El Cañavera comunicaron que no podían controlar la vía de agua, lo que llevó al hundimiento parcial de la embarcación. Las causas exactas del accidente aún no han sido divulgadas, y se espera que se tomen decisiones en las próximas horas, dependiendo de si el El Cañavera termina hundiéndose o no.

El El Cañavera, un volantero de 17,5 metros de eslora y con casco de poliéster, fue construido a principios de 2005. Su motor principal tiene una potencia de 125 kilovatios y su arqueo bruto supera las 33 toneladas, según el Registro General de la Flota Pesquera. Por su parte, el Brisas de Cedeira, de 18,55 metros de eslora y 45,62 toneladas de arqueo bruto, está operativo desde 2001 y cuenta con un motor de casi 162 kilovatios.