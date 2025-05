Rueda acusa al Gobierno de hacer “ruido” con los pisos turísticos y defiende el control de la Xunta

El Gobierno gallego ha respondido con dureza al anuncio del Ministerio de Consumo sobre la existencia de casi 9.650 viviendas turísticas presuntamente ilegales en Galicia. Y lo ha hecho en boca del propio titular del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, que no ha dudado en defender hoy la actuación de la Xunta en esta materia acusando al departamento que dirige Pablo Bustinduy de recurrir a "anuncios efectistas" que, según él, “hacen mucho ruido un día, pero después se demuestran muy poco eficaces”.

Lel conflicto estallaba ayer, cuando el Ministerio trasladaba a la Xunta un listado de pisos turísticos en Galicia que, supuestamente, vulneran la normativa autonómica. Paralelamente, ordenaba a Airbnb la retirada de cerca de 9.600 anuncios de viviendas sin registro oficial, en un movimiento sin precedentes en lo que a regulación del mercado turístico digital en la comunidad se refiere.

Sin embargo, el presidente gallego ha puesto en duda tanto el fondo como la forma de esta iniciativa. “Con independencia de la cifra, que no damos por buena, la Xunta sí que está actuando frente a las viviendas turísticas ilegales”, declaró Rueda este martes desde A Estrada (Pontevedra) en un acto institucional que supone la licitación del segundo tramo de la autovía AG-59.

Según los “primeros análisis” realizados por la Administración autonómica sobre el listado recibido, se han detectado “muchísimas inexactitudes que se están corrigiendo”, lo que ha llevado a Rueda a defender que, si realmente existe voluntad de colaboración entre administraciones, “hay que demostrarlo desde el principio”.

Demagogia

El líder gallego subrayó que el control sobre las viviendas turísticas ya se realiza desde la Xunta en colaboración con los municipios, que también cuentan con competencias en la materia.

“Nosotros vamos a seguir trabajando. Cuanta más información se suministre, cuanta más colaboración haya, mejor”, afirmó. No obstante, advirtió que la Xunta no está dispuesta a participar en lo que considera una estrategia de comunicación del Gobierno central basada más en el impacto mediático que en la eficacia institucional: “Si sólo pretenden anuncios un poco demagógicos, para eso que no cuenten con nosotros”.

Rueda ha insistido en que “otra manera de hacer las cosas es posible” y se ha mostrado dispuesto a colaborar si desde el Ministerio de Consumo se opta por una vía de trabajo “seria” y conjunta. “Allá el Ministerio si quiere seguir actuando de ese modo. Si quieren trabajar de otra forma, aquí estamos”, sentenció.