Rueda acusa al PSOE de “sobreactuar” y defiende a Feijóo tras la polémica del “me gusta la fruta”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado hoy lo que considera una “sobreactuación absoluta” del Gobierno central y de dirigentes socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, a raíz de la polémica suscitada por las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, y por el vídeo en el que Alberto Núñez Feijóo hace suyo el lema “me gusta la fruta”.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Rueda rechazó que Feijóo insultase al presidente del Gobierno al entonar la popular expresión acuñada por Isabel Díaz Ayuso en un post de Instagram.

El líder del PP se dejó ver en un bar de A Coruña, sobre el escenario, cantando “Mi limón, mi limonero” acompañado de varios asistentes, en una escena que compartió en sus redes sociales.

“No estoy de acuerdo en que Feijóo insultase a Sánchez. Me hace mucha gracia la sobreactuación absoluta del PSOE”, afirmó el jefe del Ejecutivo gallego, que también defendió a Tellado después de que este reclamase “cavar la fosa” del Gobierno, una expresión que los socialistas interpretaron como una alusión a las fosas del franquismo.

Rueda consideró que el PSOE “busca cualquier oportunidad para movilizar a su electorado”, al que ve “claramente desmovilizado”. A su juicio, esa estrategia responde a que los socialistas quieren desviar el foco de “otros temas que les hacen muchísimo más daño”.

“El recurso que les queda es tachar de franquista al PP. Lo llevan haciendo muchísimo tiempo, pero la gente no es tonta, aunque ellos parecen pensar que sí”, advirtió Rueda, convencido de que los ataques al Partido Popular reflejan la “inquietud” del PSOE ante sus expectativas electorales.

El presidente gallego cerró su intervención insistiendo en que la polémica muestra un nerviosismo creciente en las filas socialistas. “Cada nueva manifestación que realizan evidencia más su preocupación”, sentenció.