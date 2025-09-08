Se viraliza un vídeo de Feijóo cantando en un bar en el que hace suyo el "me gusta la fruta" de Ayuso contra Sánchez.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, difundió este domingo un vídeo en su perfil de Instagram cantando la canción 'Mi limón, mi limonero' en un bar de A Coruña, al que acompañó con la frase 'Me gusta la fruta' que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una expresión que se remite al año 2023 cuando, en la primera sesión del debate de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afeó a Feijóo que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad". Isabel Díaz Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo reaccionó con unas palabras que varios diputados del PSOE interpretaron como un insulto ("hijo de puta") al líder del Ejecutivo.

En un primer momento, desde el equipo de la presidenta ironizaron con que lo que había dicho era "me gusta la fruta" pero posteriormente señalaron que las acusaciones eran "una ignominia y una cobardía" y que la respuesta, "dicha para sí misma", era "lo mínimo" que se merecía. "A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije me gusta la fruta", contestó la dirigente madrileña en el Pleno de la Asamblea regional.

Para el PP de Ayuso es un "placer" que a Feijóo "también le guste la fruta"

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que para su formación es un "auténtico placer" que al presidente nacional del partido"también le guste la fruta como a nosotros".

Así lo ha hecho durante su visita al Ayuntamiento de Madrid, donde se está celebrando el Debate sobre el Estado de la Ciudad, y ahí ha hecho esta valoración de las imágenes compartidas por Núñez Feijóo en su cuenta oficial de Instagram.

En este sentido, Serrano ha asegurado que esta es una frase que "no solo define a Madrid, sino que define lo que es un principio saludable, que es que nos guste la fruta a todos y para nosotros es un auténtico placer, que a Alberto Núñez Feijóo también le guste la fruta como a nosotros".