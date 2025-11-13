Rueda acusa a Sánchez de “no decir una sola verdad sobre Galicia”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado con dureza las referencias realizadas por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a Galicia durante su intervención del miércoles en el Congreso de los Diputados. Según afirmó, el presidente del Gobierno utilizó a la comunidad “para convertirla en protagonista para mal” y lo hizo, además, sin aportar “una sola verdad” sobre la situación gallega, especialmente en materias sensibles como la dependencia.

Rueda realizó estas declaraciones este jueves en Santiago de Compostela, tras asistir al acto del 25º aniversario de Unirisco. Allí lamentó que Sánchez “sólo se acuerde de Galicia para intentar hacer daño y no para solucionar problemas”, reprochándole que, en vez de responder a los asuntos que afectan directamente al país, desvíe la atención “hablando de los demás”.

El presidente gallego respondió con especial contundencia a las palabras de Sánchez relativas a supuestos recortes en dependencia en las comunidades gobernadas por el PP. Rueda aseguró que esas acusaciones son “absolutamente contrarias a la realidad”, recordando que la Xunta está destinando fondos adicionales “a mayores de los que le corresponderían”, mientras que el Gobierno central “cada vez le debe más a Galicia” en esta materia.

En este sentido, insistió en que las declaraciones del presidente del Gobierno distorsionan por completo la situación real y constituyen “sólo un ejemplo” de las afirmaciones “incorrectas” que, según dijo, se escucharon en el Congreso. “No dijo una sola verdad sobre Galicia”, remarcó.

Rigor y atención a las demandas pendientes

Rueda afirmó que Galicia mantiene numerosas reclamaciones pendientes ante el Gobierno central y denunció que muchas de ellas continúan “sin atender”. Por ello, pidió a Sánchez que, cuando se refiera a la comunidad, lo haga “con rigor, con datos y con datos ciertos”, y no únicamente “para intentar hacer daño”.

Según el presidente de la Xunta, esta actitud responde a la situación “muy complicada” en la que se encontraría el Ejecutivo estatal, con “muchísimos problemas de los que no quiere hablar”, optando por desviar la atención mediante críticas a otros territorios.

Rueda concluyó mostrando su malestar por el tratamiento recibido por Galicia en el debate parlamentario y reiteró su deseo de que el Gobierno central “se acuerde de la comunidad para otras cosas”, especialmente para atender las necesidades y demandas que, asegura, siguen sin respuesta.