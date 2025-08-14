Rueda visitará la comarca de Verín por los incendios y entre las críticas de la oposición

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitará este jueves la sede del distrito forestal XIV (Verín-Viana), una de las áreas más castigadas por los incendios en las últimas horas. La jornada anterior, Rueda ya se había desplazado hasta Chandrexa de Queixa, donde las llamas han arrasado miles de hectáreas, en compañía del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por la noche, el presidente compartió en redes sociales que estaba comprobando "sobre el terreno" una situación "complicada" en varios municipios ourensanos, mencionando el desalojo de decenas de vecinos en cuatro parroquias de Monterrei.

En la comarca de Verín se han producido evacuaciones, confinamientos y la destrucción de varias viviendas y construcciones auxiliares. El Ayuntamiento verinés anunció la suspensión de actividades culturales y deportivas por la ola de incendios, habilitando el pabellón municipal como punto de recepción para personas desalojadas y el complexo deportivo da Granxa como base operativa temporal de la UME. La corporación municipal agradeció el trabajo de todos los implicados en la extinción y pidió a la ciudadanía extremar precauciones y seguir las indicaciones del 112.

Críticas desde la oposición

El BNG solicitó la creación de un fondo urgente de recuperación social y ambiental de al menos 200 millones de euros, para actuar de forma inmediata una vez extinguidos los fuegos y reparar infraestructuras, así como ayudar a las personas que han perdido bienes. Su portavoz nacional, Ana Pontón, reclamó medidas extraordinarias para un rural "muy distinto al de hace 30 años" y acusó al PP de "abandono".

Por su parte, el PSdeG, a través de su portavoz Julio Torrado, cargó contra Feijóo, a quien consideró "poco indicado" para hablar de incendios, y pidió apartar el "debate partidista" en esta crisis. Torrado subrayó que "los incendios los apagan los impuestos", recordando que la UME, brigadas, Policía y profesionales públicos son quienes están en primera línea, y apuntó a la crisis climática como uno de los factores que originan estos fuegos.