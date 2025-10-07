Stellantis Vigo alcanza los dos millones de vehículos de la última generación de furgonetas ligeras

La planta de Stellantis Vigo ha alcanzado un nuevo récord industrial al superar la producción de dos millones de unidades de la última generación de vehículos comerciales ligeros de las marcas Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall y Fiat Professional, fabricados en su Sistema 2 desde 2018. El vehículo número dos millones ha sido un Citroën Berlingo, en su versión de pasajeros, uno de los modelos más emblemáticos de la factoría gallega.

El logro fue celebrado con un acto conmemorativo en las instalaciones de Balaídos, en el que participaron Emanuele Cappellano, Global Head of Stellantis Pro One; el director de la planta, José Luis Alonso Mosquera; miembros del equipo directivo y una representación de los trabajadores.

Vigo, referente mundial

La planta viguesa produce actualmente 1.200 unidades diarias de los modelos Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/Vauxhall Combo Life/Cargo y Fiat Dobló/Dobló Van, que se exportan a más de 70 mercados internacionales. En conjunto, más de 6,5 millones de vehículos de esta saga —en sus tres generaciones— han salido de las líneas de montaje de Vigo desde 1996.

Desde 2021, la factoría fabrica también las versiones 100% eléctricas, equipadas con una batería de iones de litio de 50 kWh, consolidando su apuesta por una movilidad más sostenible. “Es un honor participar en este evento, que reafirma el liderazgo de Vigo en la producción de vehículos comerciales ligeros”, destacó Cappellano, quien elogió la “excelente labor y compromiso con la calidad” de los equipos gallegos.

Por su parte, el director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso Mosquera, subrayó que este hito “demuestra la capacidad de innovación y mejora continua de la planta, referente en la producción de modelos térmicos y eléctricos, que seguirá superándose día a día”.

Más de 16 millones de vehículos producidos desde 1958

Fundada en 1958, la planta de Vigo se ha consolidado como una de las más importantes del grupo Stellantis y una de las mayores de Europa en producción de vehículos comerciales. A lo largo de su historia ha fabricado más de 16 millones de vehículos, de los cuales 8,2 millones son utilitarios ligeros, lo que supone el 51% de su volumen total.

Además, Vigo cuenta con una amplia experiencia en movilidad eléctrica, iniciada en 1995 con el Citroën C15 eléctrico, y reforzada con la nueva gama de modelos BEV (vehículos eléctricos de batería) que hoy salen de su cadena de montaje.

Los Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo, Opel/Vauxhall Combo y Fiat Dobló lideran las ventas europeas en su segmento, con 137.000 unidades comercializadas en lo que va de año y una cuota de mercado del 49% en la Unión Europea.

El proyecto de industrialización de esta gama de vehículos contó con el apoyo de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), lo que ha permitido consolidar un modelo productivo de alta eficiencia, sostenible y orientado a la exportación.