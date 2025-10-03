Los TEDAX se despliegan en Santiago tras el sorprendente hallazgo de un vecino mientras cavaba en su finca

Mientras trabajaba en una huerta de Sarela de Abaixo (Vidán, Santiago), un vecino localizó un objeto metálico con apariencia de granada. Actuando con prudencia, decidió no manipularlo y avisó de inmediato a las autoridades.

La Policía Nacional respondió rápidamente, enviando varias patrullas que establecieron un perímetro de seguridad para proteger a los vecinos. Poco después, se incorporó la unidad especializada TEDAX-NRBQ, encargada de evaluar el riesgo y determinar la naturaleza del hallazgo.

Los especialistas realizaron una inspección minuciosa siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. Tras un primer análisis, confirmaron que el artefacto no contenía explosivos y que podría tratarse de una imitación, un hallazgo relativamente frecuente en Galicia. Aun así, la intervención despertó cierta inquietud entre los residentes, que siguieron con expectación el operativo.

Según recogió El Correo Gallego,este tipo de descubrimientos no son inusuales en la comunidad gallega, donde de forma periódica aparecen restos de munición antigua, en muchos casos vinculados a vestigios de la Guerra Civil. En esta ocasión, el suceso no representó un peligro real, aunque obligó a activar los protocolos de emergencia habituales.

Las autoridades insistieron en la necesidad de no manipular objetos sospechosos y de avisar de inmediato a los servicios de emergencia a través del 091 o del 112. La rápida actuación del vecino permitió una intervención segura y eficaz. Una vez descartado cualquier riesgo, la calma volvió a la zona, mientras los especialistas siguen analizando el artefacto para aclarar su origen