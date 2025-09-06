Tragedia en Villagarcía (Galicia): un joven asesina presuntamente a su madre y después se lanza por la ventana

La Policía Nacional investiga como presunto matricidio el trágico suceso ocurrido ayer por la tarde en un céntrico domicilio de Vilagarcía de Arousa. Una mujer de 61 años falleció de manera violenta, mientras que su hijo, de 22 años, resultó gravemente herido tras arrojarse desde la ventana del tercer piso del inmueble ubicado en la calle Duque de Rivas. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, señaló que el hallazgo del cadáver «boca abajo y entre abundante sangre» apunta a un crimen familiar.

Fuentes cercanas explicaron que fue una persona próxima a la familia quien descubrió primero el cuerpo de la mujer, momento en el que el joven se habría lanzado de forma voluntaria desde la ventana. Los servicios de emergencia encontraron al hombre consciente, pero con lesiones «muy graves», por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital do Salnés, donde permanecía en estado crítico y custodiado por la Policía Nacional.

El subdelegado pidió prudencia al encontrarse la investigación en sus primeras fases y adelantó que, hasta el momento, «no parece que haya participación de más personas en este triste suceso». La calle Duque de Rivas fue acordonada por la Policía Local y la Policía Nacional, y el operativo incluyó a bomberos y efectivos de emergencias para garantizar la seguridad y permitir la investigación.

Vecinos de la zona relataron que apenas escucharon algún ruido y que, en general, no percibieron nada extraño que hiciese prever el desenlace. Según lo poco trascendido, la fallecida podría trabajar en servicios sociosanitarios, y las lesiones que presentaba la mujer serían compatibles con el uso de algún tipo de arma blanca. La autopsia determinará las causas exactas de su muerte.

Pasadas las ocho de la tarde llegaron al lugar agentes de la Policía Científica y casi a las nueve la comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver y su traslado al Anatómico Forense. Por parte del Concello, la concejala de Seguridade Cidadá, Tania García, también estuvo pendiente del caso, que mantiene en vilo a la localidad.