Trasladadas dos personas al hospital tras un incendio en una vivienda de A Estrada

Este domingo, dos personas tuvieron que ser trasladadas al hospital en A Estrada (Pontevedra) debido a la inhalación de humo provocada por un incendio en una vivienda de Veiga da Braña, en la parroquia de Rubín.

Según informó el 112 Galicia, el aviso se recibió alrededor de las 13:00 horas, alertando de que un sofá eléctrico se había incendiado dentro de la casa. Los responsables de emergencias contactaron con el GES de A Estrada, la Guardia Civil y la Policía Local para coordinar la intervención.

Una vez extinguido el fuego, los servicios de emergencia confirmaron que dos sofás habían quedado quemados y que el techo del inmueble resultó afectado por el humo.

Ante la situación, fue necesario solicitar la presencia del Servicio Gallego de Emergencias Sanitarias-061, que atendió y trasladó a las dos personas afectadas por la inhalación de humo.