Esta es la comunidad autónoma que tiene a la gente más antipática: "Se lo tienen muy creído y están amargados"

En España convivimos más de cuarenta y siete millones de personas repartidas en territorios con identidades, acentos, ritmos de vida y formas de relacionarse muy distintas. Lo que para alguien puede ser algo de lo más habitual posible, para otro puede ser lo más extraño del mundo; lo que para los de un lugar es algo cercano, a lo mejor para otros puede ser percibido como una acción invasiva, entre muchas otras variables.

Por ello y debido a este gran mosaico, no es es extraño que la idea de determinar quiénes son las personas más antipáticas de todas se convierta en un tema de lo más complejo debido a que no hay una respuesta exacta, y más sin disponer de los datos oficiales necesarios. Es así que la simpatía o la falta de ella no son cualidades fáciles de medir. Pueden ir en función del contexto, de la personalidad, de cómo nos hayan tratado en un momento concreto o incluso de nuestro propio estado de ánimo.

"¿Cuáles son los españoles más antipáticos?"

No obstante, también se tiende a etiquetar a comunidades enteras basándonos en percepciones subjetivas, anécdotas o comparaciones culturales. Esto provoca que realizar esta clasificación suponga la aparición de discusiones, diferencias y un intercambio de percepciones muy diversas.

Sobre este tema ha hablado Nacho Pla en sus redes sociales. Se trata de un periodista y creador de contenido que sube publicaciones muy variadas, en las que no se ciñe a tan solo una temática en concreta, sino que abarca muchas y siempre entrevistando a diferentes personas. De hecho, el antiguo trabajador de Cadena COPE subió un vídeo en el que preguntó a varios jóvenes lo siguiente: "¿Cuáles son los españoles más antipáticos?", y las respuestas fueron muy claras:

Estas han sido las respuestas de los entrevistados y las veces que se han repetido

Galicia (6)

(6) País Vasco (2)

(2) Andalucía (1)

(1) Cataluña (1)

(1) Comunidad Valenciana (1)

(1) Extremadura (1)

(1) Murcia (1)

Los gallegos son "muy bordes y están apagados"

Entre las principales definiciones de los lugares señalados por los entrevistados, encontramos Galicia con un total de seis repeticiones, lo cual la ha postulado como la comunidad más antipática de todas con ciudadanos que "están apagados" y que son "muy bordes". En segundo lugar ha quedado el País Vasco, que es cierto que no tienen a las personas más 'secas' pero que igualmente "están amargados y parece que hablan escupiéndote".

Los demás destinos tan solo se han mencionado en una ocasión y son los siguientes: Andalucía, donde sus ciudadanos "se pasan de pijos" y están "todo el día discutiendo"; Cataluña, donde allí "se lo tienen muy creído"; la Comunidad Valenciana, territorio en el que los valencianos "son un poco asquerosos"; Extremadura, que ha sido argumentada con un extraño "tienen mucha gente mayor", explicación que no parece ser muy concluyente; y Murcia, de la que no se ha dicho nada en absoluto.