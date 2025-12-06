La UCO investiga nuevos correos de la asesora de Begoña Gómez con Telefónica

Telefónica confirma al instructor del «caso Begoña Gómez» que ha hallado en sus servidores correos electrónicos en los que figura como emisora o receptora la asesora de la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa, Cristina Álvarez.

El equipo técnico de la compañía remite al juez Juan Carlos Peinado un pendrive con los «mails» cruzados con la alto cargo de Presidencia del Gobierno desde que fue nombrada en julio de 2018 y hasta la actualidad. Los mensajes seleccionados son los recibidos o enviados desde la cuenta corporativa de Álvarez en el Gobierno como la suya personal de Gmail.

Sin embargo, Telefónica traslada al magistrado que, «en cuanto a los mensajes de WhatsApp y otras posibles comunicaciones escritas (SMS), de sus empleados con la directora de Programas, «no le resulta técnicamente posible acceder a su contenido». «No estamos, por tanto, en disposición de aportar al juzgado mensajes» intercambiados por sus trabajadores con el número de móvil de la asistente de la esposa del jefe del Ejecutivo.

Pero los correos encontrados ya están en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, después de que el juez Peinado recibiese el material del gigante de las telecomunicaciones. En una providencia de este pasado miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dio traslado a los agentes de la memoria USB para su investigación.

De cara a la elaboración de un informe policial en el que se recoja si en alguno de los «mails» Álvarez ejercía en nombre de Gómez de interlocutora para el proyecto de la cátedra extraordinaria que la mujer de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Concretamente, del software en cuyo desarrollo participó Telefónica, con otras empresas, de manera altruista. Es el mismo programa informático que se investiga si la esposa del líder socialista se pudo apropiar indebidamente.

Pero, volviendo a los correos, serían un indicio más de la malversación de caudales públicos por la que se investiga tanto a la asesora como a Gómez en relación a estas varias gestiones de la actividad profesional privada de la esposa del presidente que la primera llevó a cabo, mientras cobraba un sueldo público. La UCO deberá eliminar de la documentación remitida por Telefónica cualquier dato de carácter personal y solo incluir lo que sea de interés para la instrucción.

Fue el pasado 4 de noviembre, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pidió también a Minsait, Indra y Deloitte «todos los correos, wasaps o cualquiera otras comunicaciones escritas que pudieran existir» de los últimos siete años.

Asimismo, mandó este mismo requerimiento de información a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). Tal y como publicó LA RAZÓN en exclusiva, la asesora gubernamental estuvo presente en la firma de un convenio de alianza esta entidad y la cátedra extraordinaria que se formalizó en un acto celebrado el 24 de enero de 2023.

Google guarda un mensaje

El juez Peinado reclamó la entrega al directivo de Google Miguel Rodríguez Bueno de los correos que dijo tener en su buzón con la esposa de Sánchez y su asesora.

Este diario ha podido confirmar en primicia que Rodríguez Bueno solo pudo recuperar un correo con Gómez, dado que, según explicó al juzgado, las políticas internas de Google obligan al borrado automático de los mensajes con una antigüedad superior a los 18 meses.

En el localizado, ya en manos del instructor, el directivo responde a un correo enviado por una becaria de uno de los másteres. La estudiante le envió «nuevos requerimientos para el evolutivo de la plataforma que le comentó Begoña».

Él contestó: «Perfecto, lo comento con Making (Science, otra de las desarrolladoras), y os digo algo lo antes posible». Fue enviado el 12 abril de 2024.