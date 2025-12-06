¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 6 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Aunque la Iglesia recuerda hoy a varias figuras, San Nicolás de Bari es el santo que concentra mayor protagonismo en esta fecha. Su popularidad se explica por una combinación de historia, tradición y relatos que lo presentan como un hombre profundamente comprometido con la ayuda a los demás, algo que ha mantenido viva su devoción a lo largo de los siglos.

Se cree que nació hacia el año 270 en Patara de Licia, dentro del contexto del Imperio Romano, en el seno de una familia cristiana con recursos. Como ocurre con muchos santos de los primeros siglos, gran parte de lo que conocemos sobre él procede de textos y tradiciones posteriores, lo que mezcla datos históricos con elementos de carácter legendario.

Entre los episodios más recordados de su vida figuran relatos de protección a personas vulnerables y gestos de justicia. La tradición cuenta, por ejemplo, que ayudó a salvar a tres jóvenes de un destino trágico y que intervino en situaciones de peligro o injusticia, lo que alimentó su fama de santo cercano, protector y especialmente sensible ante el sufrimiento ajeno.

En su etapa adulta, tras peregrinar por tierras como Egipto y Palestina, habría regresado a Mira, donde fue nombrado obispo. También se menciona que padeció encarcelamiento en tiempos de persecución religiosa, hasta ser liberado en un contexto político más favorable al cristianismo.

Un santo con múltiples patronazgos

La enorme expansión de su culto hizo que se le atribuyeran patronazgos muy diversos. Se le reconoce como protector de colectivos vinculados al mar y al comercio, además de niños y estudiantes, entre otros. Esa amplitud explica por qué su figura sigue siendo tan transversal y por qué su nombre aparece cada año con fuerza en el santoral del 6 de diciembre.

Las otras onomásticas del día

Junto a San Nicolás, el calendario recuerda hoy a otras figuras veneradas por la tradición católica. Entre ellas figuran Santa Asela, San Emiliano médico, San José Nguyen Duy Khang, Santa Leoncia, San Obicio, San Servio, San Tercio y los beatos Luisa María Frías Cañizares y Pedro Pascual, además de otros santos y mártires que completan la jornada.