Los sindicatos convocan una huelga indefinida de todos los sanitarios contra el "rechazo" de Mónica García al Estatuto Marco

Los sindicatos del Ámbito de Negociación del Estatuto Marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado una huelga indefinida de todo el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se celebrará todos los martes a partir del 27 de enero. La medida se produce tras el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad pública.

En rueda de prensa conjunta, los sindicatos señalaron que, tras casi tres años de negociación, el Ministerio dirigido por Mónica García no tiene intención de pactar un texto que beneficie a todo el personal estatutario "sin excepciones ni discriminaciones entre colectivos profesionales". Además, denunciaron que la negociación se ha visto entorpecida por contactos paralelos con otras organizaciones fuera del Ámbito de Negociación, favoreciendo intereses particulares de algunos colectivos.

Los sindicatos explicaron que, ante la falta de avances por parte del Ministerio, no les ha quedado otra opción que convocar la huelga, con el objetivo de presionar para alcanzar un Estatuto Marco que defienda los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras del SNS. Señalaron que la ministra de Sanidad ha hecho “oídos sordos” a las demandas planteadas y criticaron que haya afirmado públicamente que el texto del Estatuto está negociado en un 99%, lo que consideran “lejos de la realidad”.

Entre los asuntos considerados “irrenunciables” por los sindicatos se encuentran la mejora de las retribuciones básicas, la garantía de una jornada laboral digna y compatible con la vida familiar, y el acceso voluntario a la jubilación anticipada y parcial.

Los representantes sindicales también alertaron de que la inacción del Gobierno contribuye a precarizar las condiciones laborales del personal sanitario y debilitar el sistema, poniendo en riesgo la atención a los pacientes y generando un sobreesfuerzo insostenible para los profesionales.

Todas las organizaciones del Ámbito de Negociación hicieron un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a secundar la huelga y participar en los actos de protesta, bajo el lema “Un Estatuto Marco para avanzar”, mostrando unidad frente a la división que, según los sindicatos, promueve la ministra de Sanidad.