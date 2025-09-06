Un vecino de Pontevedra le reconoce tranquilamente a la policía que tiene mucha marihuana en el jardín porque "se dan bien"

Un vecino de Poio, de 55 años, fue sorprendido con un jardín de cannabis en su propiedad, según informó la Policía Local. Los agentes hallaron numerosas plantas en avanzado estado de cultivo, algunas superiores a 2,5 metros, mientras realizaban una inspección en Campelo (una parroquia costera del municipio). El hombre ya había sido investigado por conectarse de forma fraudulenta a la red eléctrica y los municipales querían comprobar que la situación estuviera regularizada. Al ser descubierto, justificó la cantidad de plantas asegurando que había plantado tantas porque "se le daban bien".

Descubrimiento y actuación policial

Los policías accedieron a la finca e intervinieron la plantación, considerada la más voluminosa registrada en el municipio en años recientes. Las plantas estaban dispuestas meticulosamente, algunas incluso protegidas con paraguas contra el sol. El operativo resultó en la incautación de 51 kilos de marihuana, superando significativamente intervenciones anteriores en la zona. Los agentes arrancaron y trasladaron los ejemplares a dependencias policiales para su pesaje y análisis.

El propietario, un vecino de 55 años residente en la misma finca, está siendo investigado por un presunto delito contra la salud pública. La intervención se llevó a cabo el pasado jueves y supuso la mayor incautación de este tipo en Poio en los últimos años.

Fuentes policiales señalaron que, aunque este es el tercer caso similar en los últimos años, el hallazgo en Campelo destaca por su magnitud. La investigación permanece abierta, sin descartar futuras actuaciones relacionadas.