La Policía Nacional desmantela un laboratorio con 120 plantas de marihuana en un chalet en Cheste (Valencia)

La Policía Nacional ha desmantelado un cultivo de 120 plantas de marihuana en un chalet de Cheste (Valencia) y ha detenido a su propietaria, una mujer de 50 años, ha informado la Jefatura Superior de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de una información recibida por agentes de la comisaría de Policía Nacional de Torrent, que apuntaba a la existencia de este cultivo ilegal de marihuana.

Los agentes se personaron en el lugar y pudieron percibir desde el exterior el característico olor de esta sustancia estupefaciente.

Tras recabar una serie de indicios, se pudo constatar un elevado consumo energético, lo cual suele ser indicativo de actividades relacionadas con el cultivo de cannabis en interior.

Continuando con las pesquisas, los agentes volvieron a la vivienda para entrevistarse con la propietaria, la cual accedió voluntariamente a que se realizara una entrada y registro en el inmueble.

Durante la inspección del chalet, los policías hallaron un laboratorio completamente habilitado para el cultivo de marihuana.

En su interior se localizaron 120 plantas, así como diversos útiles empleados para el cultivo de esta droga, motivo por el cual la mujer fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública.