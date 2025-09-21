Los vecinos depositan flores en el lugar en el que apareció Asunta Basterra: en estas fechas habría cumplido 25 años

Santiago mantiene vivo el recuerdo de Asunta Basterra Porto. En la pista forestal de Teo, donde apareció su cuerpo en septiembre de 2013, se han depositado flores frescas y distintos objetos en su memoria. El pequeño altar improvisado en la cuneta reúne violines, peluches, juguetes, cartas y estampas religiosas, colocados por quienes se acercan al lugar.

La próxima semana se cumplirán 25 años del nacimiento de Asunta. Su asesinato, ocurrido hace doce años, marcó a Galicia y a toda España, y cada aniversario se recuerda en la capital gallega con ofrendas que vuelven a aparecer en los espacios vinculados a su historia.

Los hechos que originaron este homenaje público están marcados por una historia desgarradora. Asunta, con apenas 12 años, perdió la vida en la vivienda familiar en Montouto. Su cuerpo fue encontrado en una pista cercana, en un acto que las investigaciones sugieren fue realizado por personas que la conocían.

El caso de Asunta conmocionó al país por su magnitud y por las circunstancias que rodearon tanto su vida como su muerte. Fue su propio entorno el que acabó siendo juzgado: sus padresadoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, fueron condenados en 2015 por su muerte. Porto falleció en prisión en 2020, mientras que Basterra sigue cumpliendo condena.

El caso tuvo una repercusión que fue más allá del ámbito judicial. La detención de la madre durante el velatorio, el posterior ingreso en prisión de ambos progenitores y las diferentes fases del proceso marcaron un antes y un después en la percepción social de la violencia intrafamiliar. Se convirtió asimismo en uno de los sucesos más mediáticos de la última década en España, con una cobertura constante tanto en el plano judicial como en el informativo.