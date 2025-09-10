La Xunta denuncia que el Gobierno sigue sin enviar la maquinaria prometida tras los incendios en Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, cargó este miércoles en el Parlamento de Galicia contra la “falta de implicación y diligencia” del Gobierno central en la recuperación de las zonas afectadas por los incendios del pasado verano. Según denunció, a día 10 de septiembre “nada se sabe” de los medios comprometidos por el Ejecutivo estatal, a pesar de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, había asegurado a finales de agosto que Galicia contaría con ellos.

Calvo recordó que el 25 de agosto remitió una carta a la titular de Defensa solicitando la permanencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y maquinaria pesada y ligera, como palas mixtas, motoniveladoras y equipos especializados para limpieza de cunetas, con el objetivo de repasar perímetros, reforzar líneas de control y evitar que las cenizas arrastradas por las lluvias alcancen ríos y rías.

La ministra, señaló, le garantizó entonces que no habría problema en atender la petición. Sin embargo, lamentó que, más de dos semanas después, “esa maquinaria específica aún no ha llegado”.

El conselleiro contrapuso esta situación con la respuesta de la Xunta, que , aseguró, actuó “con rigor y agilidad” tanto durante la emergencia como en la fase de recuperación, informando en tiempo real al Ejecutivo central y aprobando ayudas inmediatas para los afectados.

En este sentido, puso en valor el esfuerzo de todos los medios que participaron en la extinción, desde brigadas municipales, GES, bomberos y agentes medioambientales hasta la Brilat, la UME, la Guardia Civil y la Policía Nacional Adscrita, además de los propios vecinos.

Calvo incidió en que no es razonable que “en una situación de emergencia se tarde tantos días en desplazar maquinaria desde cualquier cuartel de España”, y recalcó que el Ejército “tiene capacidad de sobra” para colaborar. “Si fuese por los militares, estarían en Galicia desde el día siguiente”, afirmó.

Durante la sesión, la viceportavoz del Grupo Popular, Paula Prado, también reprochó la “inacción” del Gobierno central y del BNG, contraponiéndola al trabajo del presidente Alfonso Rueda y de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, a quienes situó “al pie del cañón desde el primer minuto”.

Por último, el conselleiro trasladó su solidaridad con los damnificados y reclamó tolerancia cero frente a quienes prenden fuego al monte. “Es desolador para los equipos de extinción controlar un incendio y ver cómo surge otro foco en otra zona. Espero que todo el peso de la ley caiga sobre los incendiarios con condenas ejemplares”, sentenció.