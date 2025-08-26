La Xunta pide a Defensa mantener a la UME, la infantería y maquinaria pesada

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha remitido una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que detalla los medios que la Xunta considera imprescindibles para continuar haciendo frente a las consecuencias de la ola de incendios que asoló Galicia en las últimas semanas. Entre ellos, se solicita la permanencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), unidades de Infantería y maquinaria pesada militar.

Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por Europa Press han asegurado que cuentan con la confirmación verbal de la titular de Defensa de que Galicia dispondrá de los recursos necesarios. La propia Robles ya avanzó el pasado sábado, durante una visita a la Comunidad, que tanto la UME como el Ejército de Tierra permanecerían desplegados “el tiempo que fuese preciso”.

En el escrito, fechado este lunes y al que también ha tenido acceso Europa Press, Calvo explica que efectivos de la Xunta y personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están recorriendo las zonas más dañadas “con el fin de evaluar riesgos de erosión y escorrentías”.

En este contexto, subraya la importancia de mantener el despliegue del Ejército en Galicia y destaca que el apoyo de la UME resulta decisivo “ante las reproducciones” de los incendios mientras no mejoren las condiciones meteorológicas.

El conselleiro solicita, además, que se mantengan en el territorio gallego unidades de Infantería como la Brilat y la Bripac, así como medios pesados militares, imprescindibles para “el repaso de perímetros, refuerzos de líneas de control y reparación de pistas y cortes de bulldozers dañados durante las labores de extinción”.

Petición de maquinaria adicional

La Xunta, según precisa Calvo en la misiva, considera también necesaria la aportación de maquinaria especializada que ayude a minimizar los riesgos de arrastres y escorrentías. En concreto, se reclaman al Gobierno central “como mínimo” 30 palas mixtas y otras tantas motoniveladoras, junto con el personal correspondiente.

El representante autonómico añade que, en paralelo, la Administración gallega ya está buscando medios adicionales para acometer las tareas pendientes en el proceso de recuperación tras el devastador impacto de los incendios.