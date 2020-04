La tradición de la Mona de Pascua no se pierde pese al coronavirus

View this post on Instagram

MONA DE PASCUA!!! 🐣 En esta ocasión os traigo una elaboración compleja (se trata de trabajar con chocolate y para mí es la materia prima las difícil de trabajar en pastelería). Fases de elaboración: - Fundido y templado del chocolate. - Decoración de los moldes (opcional). - Rellenado de los moldes (dejar cuajar la capa exterior). - Vaciado de los moldes (dejar solidificad la capa de chocolate colocando los moldes boca abajo). - Desmoldado de las piezas. - Ensamblado de las dos mitades de cada pieza. - Montaje de final de la Mona de Pascua (aquí debe tomar rienda suelta la imaginación). Satisfecho con el resultado (seguimos aprendiendo y buscando la mejora en los acabado). Feliz Lunes de Pascua 🐣