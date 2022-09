Ron Matusalem se une a la alta gastronomía y patrocina la VI edición de “The Best Chef Awards”

La capital se convertirá este año en el centro del mundo culinario, siendo la encargada de acoger la VI edición de “The Best Chef Awards” desde el 18 hasta el 20 de septiembre, una cita ineludible para profesionales y amantes de la alta gastronomía. Dada la importancia de esta festividad, Ron Matusalem celebra sus 150 años de “savoir-fair, tradición e innovación” patrocinando la nueva edición de este proyecto dedicado a honrar a talentosos chefs que crean experiencias gastronómicas alrededor del globo.

“Estos prestigiosos galardones promueven la importancia de la gastronomía premiando el talento de los chefs, de manera fresca, moderna e integradora, valores que sin duda refleja la capital española”, tal y como detalla Ron Matusalem en un comunicado.

Durante estos tres días que se celebrarán numerosas citas gastronómicas, Héktor Monroy, Head of Consumer Experience de Ron Matusalem, explorará el universo de los maridajes en su ponencia “El inesperado food paring de Ron Matusalem: ¿Cómo puede la ciencia asegurar el buen sabor?”, de la mano del bar de Vinos, Gastro Coctelería y Restaurante Angelita Madrid.

Asimismo, la marca entregará también uno de los galardones de la noche, el premio “The Best Chef Dining Experience Award”, destinado al chef que ofrezca mejor servicio en su restaurante, creando “toda una liturgia” en la atención a sus comensales.

Ron Matusalem considera que la excelencia gastronómica no se queda tan solo en los alimentos sino que va más allá, culminando en un “excelente” servicio de sala. En este sentido, cuando una persona reserva mesa en un restaurante, no solo disfruta de lo que le servirán en el plato, sino de la disposición de las mesas, el montaje de la vajilla, la presentación de la carta, así como la amabilidad y profesionalidad del equipo de sala combinado con “precisión y discreción”; y en general, la experiencia completa que lo rodea.

Tras celebrar con éxito ediciones de “The Best Chef Awards” en Varsovia 2017, Milán 2018, Barcelona 2019, una edición virtual en 2020 y el gran regreso a Ámsterdam en 2021, este año Madrid se convertirá en el centro del mundo culinario. “Los invitados de este año podrán intercambiar conocimientos con compañeros de otros continentes y descubrir grandes proyectos mientras disfrutan de una de las ciudades más bonitas de Europa, llena de historia, cultura, arte y hogar de varios de los mejores restaurantes y chefs del mundo, incluido el número 1 de The Best Chef Top100 2021, el español Dabiz Muñoz”, sentencia Ron Matusalem en un comunicado.