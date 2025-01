Las acelgas no suelen parecernos un plato muy atractivo, pero cocinadas así, con costillas y patatas están buenísimas, las costillas se separan solas del hueso y casi se deshacen en la boca.

Esta receta es de mi padre, me gustan siempre mucho cuando las prepara, por esto el otro día le pedí que me explicara como prepararlas, mientras él las cocinaba, me iba contando sus trucos, para quenos salgan perfectas.

Ingredientes:

1kg costillas de cerdo adobadas

Un manojo de acelgas

Tres ajos

Una cebolla

Un puerro pequeño

Un vaso grande de agua o caldo

Una patata

Aceite de oliva virgen extra

Cantidades para 4 o 5 personas

Ingredientes para preparar acelgas con costillas Violeta happy baker @violetahappybaker

Receta paso a paso: