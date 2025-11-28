Sección patrocinada por
Anna de Codorníu Icónica, única referencia española en el Top 10 del Effervescents du Monde 2025
Anna de Codorníu Icónica, la edición conmemorativa de los 40 años de este histórico cava, ha sido seleccionada entre los diez mejores espumosos del concurso anual Effervescents du Monde 2025. Se trata de la única referencia española en el Top 10 este año, y también ha conseguido una medalla de oro del riguroso certamen, que ha celebrado su 23ª edición en Saint Lager (Borgoña, Francia). En total, más de 500 espumosos de 20 países han sido catados y valorados.
Esta edición premium de Anna de Codorníu rinde tributo a la primera añada de un cava adelantado a su tiempo y a la mujer que lo inspiró, Maria Anna Codorníu Rosell, figura clave en la historia de la bodega. Ya en el siglo XVII, supo liderar el viñedo familiar, convirtiendo su legado en símbolo de innovación, carácter y elegancia. Con una cuota de mercado del 12%, Anna de Codorníu es hoy el cava más vendido en España, y Anna Icónica llega para reforzar ese liderazgo con una propuesta que homenajea a sus raíces.
Las uvas 100% chardonnay dotan a Anna de Codorníu Icónica de un color dorado pálido, limpio y brillante, en el que al principio destacan aromas frutales como manzana, piña y albaricoque. Posteriormente, estos aromas dejan paso a otros delicados de flores blancas como azahar y saúco.
Su delicadeza y estructura hacen que este cava brut ecológico sea muy versátil y gastronómico, ideal tanto para un tapeo gourmet, como para maridar con todo tipo de arroces, mariscos y pescados blancos. También es un buen acompañante del sushi y de los sashimis o de carpaccios poco condimentados.
PVP: 12,95 euros.
