Bombas de salmón ahumado y ricotta: el canapé estrella de las Navidades que se puede dejar en la nevera

La temporada de Navidad es sinónimo de alegría, reuniones familiares y comidas copiosas. Además, al tratarse de unas fechas tan señaladas, es costumbre darse caprichos durante las cenas y preparar platos o aperitivos especiales, que normalmente no se suelen comer el resto del año por falta de tiempo o por economía. Sin embargo, a nadie le gusta 'pringar' durante las fiestas, por lo muchas de estas preparaciones se dejan listas en los días previos.

Desde LA RAZÓN compartimos hoy la receta de uno de los canapés que, sin ninguna duda, triunfará en las cenas de Navidad este 2025. Es fácil y sencilla de preparar y, además, puede dejarse uno o dos días en la nevera para ahorrarnos tiempo y preocupaciones. Se trata de unas 'bombas' de salmón ahumado rellenas de queso ricotta, un apetitivo fresco y sabroso que conquistará los paladares de todos los comensales.

Bombas de salmón ahumado y ricotta: cómo preparar la receta estrella de Navidades 2025

Ingredientes (para 12 unidades):

200 g de salmón ahumado.

200 g de queso ricotta.

1 cucharada de eneldo fresco picado (opcional).

La ralladura de una lima o un limón.

Sal y pimienta al gusto.

El grave peligro de comer salmón ahumado con cierta frecuencia Dreamstime

Preparación paso a paso:

Esta receta lleva muy poco tiempo hacerla, y para prepararla basta con picar bien el eneldo y rallar la piel de una lima o limón y mezclarlos bien en un bol junto con el queso ricotta (requesón). Este es el momento de probar y salpimentar al gusto. Lo ideal es que esta masa quede cremosa, pero firme. Si parece muy blanda, puede dejarse 15 minutos en la nevera hasta que coja consistencia.

Ayudándonos de un molde de bombones o simplemente con las manos, se debe colocar una loncha de salmón ahumado sobre el hueco (o la palma) y ahuecarlo, de manera que forme una especie de 'cuenco'. A continuación pondremos una cucharadita generosa en el centro y cerraremos la bomba doblando los bordes del salmón hacia arriba. Si la loncha de pescado es pequeña, se pueden cruzar dos para que el bombón no se abra.

Para terminar, se le da a cada 'bomba' de salmón una forma redondita o ligeramente ovalada (tamaño bocado) y se las deja reposar en la nevera durante al menos una hora, siempre tapadas con un poco de film transparente. Es recomendable sacarlas del refrigerados al menos 15 minutos antes de servir y, de forma opcional, se pueden decorar con eneldo o incluso acompañarlas de una salsa ligera.

De esta forma pueden aguantar hasta 24-36 horas sin problema, pero también se pueden congelar en caso de que haya que esperar más tiempo hasta su consumo. Lo más recomendable es introducirlas en el congelador bien envueltas y con cuidado de que no se toquen entre ellas y, una vez congeladas, mantenerlas dentro de un túper. Hay que descongelarlas la noche anterior para poder consumirlas y, aunque no pierden casi sabor, la textura del salmón sí que se nota más blanda.

Las 'bombas' de salmón ahumado con queso ricotta son un canapé ideal para las cenas de Navidad 2025. Además de rápidas y sencillas de cocinar, su tamaño de bocado es perfecto para ir picando algo antes de que lleguen los principales, aportando un toque fresco y cremoso. Es difícil no acertar con ellas, y nos salvarán de enfrascarnos en preparaciones complicadas durante las fiestas, pudiendo disfrutar así de más tiempo con la familia y seres queridos.