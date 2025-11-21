El carácter del viñedo en Malleolus

Bodegas Emilio Moro, con más de un siglo de tradición familiar en el corazón de la Ribera del Duero y El Bierzo, mantiene viva la esencia que ha guiado cada una de sus añadas: ser un punto de encuentro donde las personas puedan inspirarse, emocionarse y sentirse felices con una copa de vino en la mano. En estas fechas, ese propósito cobra más sentido que nunca, pues la Navidad es el momento ideal para compartir, disfrutar y recordar “el lujo de lo auténtico ”, ese que nace de lo

sencillo, de lo verdadero y de lo que permanece en la memoria.

Bodegas Emilio Moro celebra el verdadero lujo con su tradicional comida de Navidad con prensa especializada, un encuentro que reivindica el lujo auténtico a

través de una experiencia enológica excepcional: una cata vertical de Malleolus, uno de los grandes vinos de la casa y emblema de su identidad. Un viaje por el tiempo y la memoria de la bodega en el que los asistentes pudieron recorrer tres añadas muy especiales: 2022, 2018 y 2009, descubriendo cómo cada una refleja, a su manera, el carácter del viñedo, la madurez del fruto y la expresión única de la familia Moro.

“Si hay algo que destaca en Navidad es el lujo de compartir. Un brindis, una historia o un abrazo. Se trata de compartir momentos y el vino está presente en muchos de ellos, no como protagonista, si no como el acompañamiento perfecto para hacer especial lo sencillo”, comentó Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro.