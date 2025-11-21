Acceso

Cata vertical

El carácter del viñedo en Malleolus

Uno de los productos estrella de Bodegas Emilio Moro, con más de un siglo de tradición familiar en el corazón de la Ribera del Duero y El Bierzo

Bodegas Emilio Moro, con más de un siglo de tradición familiar en el corazón de la Ribera del Duero y El Bierzo, mantiene viva la esencia que ha guiado cada una de sus añadas: ser un punto de encuentro donde las personas puedan inspirarse, emocionarse y sentirse felices con una copa de vino en la mano. En estas fechas, ese propósito cobra más sentido que nunca, pues la Navidad es el momento ideal para compartir, disfrutar y recordar “el lujo de lo auténtico ”, ese que nace de lo

sencillo, de lo verdadero y de lo que permanece en la memoria.

Bodegas Emilio Moro celebra el verdadero lujo con su tradicional comida de Navidad con prensa especializada, un encuentro que reivindica el lujo auténtico a

través de una experiencia enológica excepcional: una cata vertical de Malleolus, uno de los grandes vinos de la casa y emblema de su identidad. Un viaje por el tiempo y la memoria de la bodega en el que los asistentes pudieron recorrer tres añadas muy especiales: 2022, 2018 y 2009, descubriendo cómo cada una refleja, a su manera, el carácter del viñedo, la madurez del fruto y la expresión única de la familia Moro.

“Si hay algo que destaca en Navidad es el lujo de compartir. Un brindis, una historia o un abrazo. Se trata de compartir momentos y el vino está presente en muchos de ellos, no como protagonista, si no como el acompañamiento perfecto para hacer especial lo sencillo”, comentó Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro.

