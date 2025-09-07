Un año más Figuero se prepara con ilusión para acoger una nueva cosecha. “Si la climatología nos lo permite esperamos empezar a vendimiar a mediados de septiembre”, señala su director comercial, Jesús Felipe Martín. La fecha se define buscando el equilibrio entre madurez alcohólica (azúcar) y fenólica (aromas); por ello durante el mes de agosto se hace un trabajo previo que consiste en el análisis y cata de uvas de cada parcela para asegurarse año a año el momento óptimo de la uva y la excelencia de los vinos. "Cada añada es distinta, nos lo repite mi suegro José María García a sus 89 años y trae consigo algo de magia, tensión e incertidumbre. Son días en los que cada hora es decisiva, trabajas contra el calor, la posible lluvia y la madurez perfecta de cada baya. Por ello es primordial clasificar las parcelas por vino y zona. Se realiza una vendimia escalonada, buscando la madurez perfecta del fruto y se vinifica de manera independiente dentro de la bodega", explica Martín.

Figuero es una de las bodegas de Ribera del Duero que apuestan por una fecha temprana de recolección y la selección manual de todos sus racimos. Unas 110 parcelas de tinto fino se recogerán a mano por tres equipos de vendimiadores expertos. Manos que acompañan a la familia desde hace más de 40 años.

El año 2025 ha arrancado con un invierno suave y con precipitaciones moderadas. La primavera se ha mantenido en un clima con muchos días de lluvia, entre los 14 y 22ºC por lo que la vid ha presentado un desarrollo lento y correcto.

Familia Figuero Savoir Faire

Entrando en un verano caluroso, con un mes de julio atípico, con lluvia a principios de mes y viento norte casi hasta finales, ha supuesto un reto para nuestra forma de agricultura ecológica.

Agosto más cálido ha comenzado con el envero generalizado y una uva de tamaño mediano de muy buena calidad. Según las predicciones se espera un septiembre con cielos estables y noches frescas, así favorecerán la acidez en los vinos de esta añada. "Aún es pronto para definir el estilo de ésta, pero somos optimistas, esperando vinos con buena calidad de fruta. La tinto fino del año 2025 se ha desarrollado de manera lenta y correcta, sin grandes variaciones. Además, la vendimia temprana nos ayuda a conseguir vinos con un perfil aromático más fresco, evitando la sobre maduración, ofreciendo notas frutales y acidez más viva", señala el director comercial.