El US Open intenta silenciar los abucheos a Trump: pide a las cadenas que no los emitan durante final

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ha puesto en marcha una estrategia comunicacional sin precedentes para gestionar la presencia del presidente Donald Trump en la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. La organización ha solicitado a las cadenas con derechos de transmisión que eviten mostrar cualquier reacción adversa del público durante el evento.

Un documento interno revela una planificación detallada que incluye directrices específicas para medios televisivos y radiofónicos. El objetivo principal: minimizar la exposición mediática de posibles abucheos o manifestaciones de descontento, preservando la imagen institucional del torneo.

Un escenario complejo y altamente sensible

El Arthur Ashe Stadium, con capacidad para más de 23.000 espectadores, representa un desafío logístico y acústico. La posibilidad de que el techo esté cerrado durante el partido podría amplificar cualquier reacción del público, aumentando la presión sobre los medios para controlar la narrativa visual y sonora.

La invitación a Trump no provino directamente de la organización del torneo, sino de uno de sus patrocinadores principales, identificado como Rolex, lo que añade una dimensión diplomática y comercial al manejo del evento.

Carlos Alcaraz, uno de los protagonistas de la final, ha adoptado una postura conciliadora, destacando el valor institucional de la presencia presidencial en competiciones deportivas. Su declaración busca mantener el foco en lo deportivo y evitar cualquier confrontación política.