Un nuevo frente barre desde hoy la península, dejando lluvias en estos puntos tan distantes de su geografía

La AEMET dibuja para este domingo 7 de septiembre un mapa en el que a primera hora del día se verán lluvias en zonas de Galicia y León, para ya a mediodía ver cómo se encapota el cielo en zonas de Extremadura y Andalucía, en particular Granada. De hecho, se espera un aviso amarillo por lluvias en Galicia hasta media mañana.

Si la semana pasada un frente atlántico barrió el tercio norte peninsular de este a oeste, esta vez un nuevo frente hará el paso contrario, también en la mitad noroeste del país, donde se verán, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) intervalos de nubes medias y altas.

Para este domingo 7 de septiembre en España, la AEMET vaticina precipitaciones en Galicia, Asturias, Cantabria y en el oeste de Castilla y León y Extremadura. Tampoco descarta lluvias en otras zonas de la mitad noroeste. Estas precipitaciones serán más abundantes en el oeste de Galicia a primeras horas y en el oeste extremeño donde podrían ser localmente fuertes.

La AEMET también espera para este domingo 7 de septiembre nubes bajas en zonas de Alborán, Andalucía occidental y del Levante, aunque se tenderá a que levanten. También habrá por la tarde nubosidad de evolución en el área mediterránea, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el sureste y bajo Ebro.

Para Canarias, la AEMET también advierte de cielos poco nubosos en general, con nubes de evolución y posibilidad de algún chubasco en interiores de las islas centrales. Eso sí, en el tercio oriental del archipiélago la visibilidad baja a 3.000 metros por la calima.

Sobre temperaturas, las máximas aumentarán en Canarias y regiones mediterráneas, notablemente en interiores de la Comunidad Valenciana, con descensos en el resto que también llegarán a notables en amplias zonas de la mitad oeste peninsular. Mínimas en general en aumento, sin bajar de 20 grados en amplias zonas de Andalucía, Mediterráneo y en las depresiones de la meseta Sur y del nordeste.