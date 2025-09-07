Así trabajan las "patrullas de la muerte": el plan de Marruecos para asesinar a tres millones de perros antes del Mundial 2030

La FIFA oficializaba en diciembre de 2024 la llegada del Mundial 2030 a España. Tras casi 40 años de la última Copa del Mundo que se vivió en España, una vez más será parte de esta competición, con la peculiaridad de no ser el único país y tampoco ser el único continente en el que se disputará. España, Marruecos y Portugal serán las sedes principales. De las 20 sedes, 11 estarán en territorio español, 6 en Marruecos y 3 en Portugal.

A partir de ahí, el gobierno marroquí trabaja en un ambicioso plan que le permita arrebatar a España la disputa de la final que tendrá lugar el 21 de julio de 2030.

Marruecos se ha comprometido a preparar los estadios para el evento, y se han iniciado trabajos de construcción y ampliación en varios de ellos. Además, ha designado varios lugares para albergar las manifestaciones que acompañarán el Mundial 2030. El Gran Teatro de Rabat será el escenario del sorteo de la ronda preliminar y de la fase final, mientras que el Palacio de Conferencias de Benguerir albergará talleres y seminarios para los equipos participantes; y el Gran Teatro de Casablanca, por su parte, será el lugar donde se celebrará la conferencia de la Federación Internacional de Fútbol.

Asimismo, han anunciado una auténtica revolución judicial con la instalación de tribunales en los propios estadios para juzgar de manera rápida las infracciones de los aficionados.

Jane Goodall alerta a la FIFA

Pero Marruecos también trabaja en un plan para mejorara su seguridad y su imagen internacional. Y es aquí donde se incluye la "operación limpieza" de perros callejeros que mantienen en pie de guerra a los colectivos animalistas.

Hace unos días, el partido animalista PACMA, volvía a hacer un llamamiento en sus redes sociales para frenar una matanza de perros callejeros en Marruecos y anuncia la puesta en marcha de una potente campaña para acabar con lo que tachan de "genocidio animal". "Envía la carta que encontrarás en nuestra web a media@fifa.org y ayúdanos a parar esto", se puede leer en el mensaje publicado en Facebook.

Una denuncia ante la FIFA que ya presentó hace unos meses Jane Goodall, una destacada activista por los derechos de los animales. La destacada conservacionista condenó a Marruecos e instó a la FIFA a tomar medidas por la matanza de tres millones de perros callejeros antes del Mundial de 2030. Los activistas afirman que los animales podrían ser asesinados en una brutal operación de "limpieza" para hacer que las ciudades sean más presentables para los aficionados del fútbol que las visiten.

Los informes sugieren que miles de perros callejeros ya han sido masacrados en lugares de toda la nación del norte de África y se teme que los asesinatos estén aumentando. Jane Goodall, una destacada activista por los derechos de los animales, ha escrito a la asociación internacional de fútbol exigiendo una acción inmediata y acusando a la organización de hacer la vista gorda ante lo que ella llama "un horrible acto de barbarie".

En la carta dirigida al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, Goodall - a la que ha tuvo acceso el Daily Mail- muestra su consternación al ver que las autoridades marroquíes estaban participando en asesinatos a gran escala, una iniciativa que supuestamente se detuvo en agosto de 2024.

"Estoy igualmente consternada al enterarme por parte de la IAWPC - Coalición Animal Internacional que les han presentado expedientes detallados que documentan estos actos horribles, la mayoría de los cuales se llevan a cabo de la manera más brutal y cruel imaginable, y sin embargo parecen haberlos ignorado", continuó.

La reputada activista se pregunta cómo reaccionarían los aficionados al fútbol de todo el mundo si supieran de la brutalidad que sufren los indefensos animales en el período previo a los partidos. "Seguramente debería saber cómo reaccionarán los fanáticos del fútbol de todo el mundo, muchos de los cuales también son amantes de los animales, cuando se enteren de esto", escribió.

"Un acto de barbarie"

Goodall exige una acción inmediata, acusando a la organización que rige el fútbol mundial de hacer la vista gorda ante lo que ella llama "un horrible acto de barbarie".

'Además, volverá a poner a la FIFA en el punto de mira. Sé que usted ha trabajado arduamente para rehabilitar la reputación de la FIFA tras los recientes escándalos. Sin embargo, si no actúa, la FIFA será conocida por su complicidad en un acto de barbarie horrible, bajo su supervisión. Le insto encarecidamente a que garantice que se ponga fin a los asesinatos, incluso informando a Marruecos de que su organización del torneo quedará suspendida hasta que así sea. Existen muchas alternativas humanas para controlar las poblaciones de perros callejeros y varias organizaciones internacionales prestigiosas que están dispuestas a ayudar a las autoridades marroquíes a implementar dichos programas" añade en su extensa misiva.

"No hay excusa alguna para la terrible campaña de crueldad que se está llevando a cabo en nombre del fútbol. Le pido que utilice su posición como Secretario General de la FIFA para ponerle fin de inmediato y para ganarse el respeto y la gratitud del público amante del fútbol de todo el mundo por hacerlo", ha hacerlo.

Cepos, veneno o "patrullas de la muerte"

Asimismo, la Coalición Animal Internacional ha lanzado una campaña para exponer lo que llama "el feo secreto de Marruecos", detallando los horribles métodos utilizados para matar a los perros callejeros.

Afirman que los perros están siendo envenenados con estricnina, inyectándola directamente en sus cuerpos o alimentándolas a través de cebos. Se dice que hombres armados patrullan las calles las 24 horas del día, disparando a los animales y a menudo dejándolos heridos y muriendo en agonía.

Otros perros -denuncian- son atrapados con dispositivos de sujeción, arrojados a camiones y transportados a instalaciones donde son asesinados inhumanamente.

La coalición denuncia que desde el anuncio de la FIFA en 2023, los asesinatos han aumentado drásticamente, a pesar de que las autoridades marroquíes afirmaron en agosto de 2024 que la iniciativa se había detenido. La FIFA aún no ha respondido a las acusaciones, pero los activista advierten que la organización podría verse seriamente salpicada si no frenan la masacre.