Cocina saludable: aprende a preparar castañas asadas en la freidora de aire

Es el tiempo y el momento perfecto para hacer castañas asadas, uno de los platos otoñales por excelencia. Las castañas por sí solas y sin cocinar nos aportan una enorme cantidad de nutrientes, como fósforo, calcio, hierro, zinc, magnesio, cobre, vitaminas B1, B3 y B6, ácido fólico, fibra e hidratos de carbono, entre otros. Pero si además las castañas están asadas, también nos levantarán el ánimo. Si quieres aprender a preparar esta deliciosa receta otoñal en la freidora de aire, continúa leyendo:

Una moda que llegó para quedarse

Las freidoras sin aceite se han vuelto muy populares en los últimos años. Estos aparatos utilizan aire caliente como sustitutivo del aceite utilizado por las freidoras tradicionales, lo cual los hace muy atractivos para aquellos interesados en reducir notablemente la ingesta calórica de sus platos. Según algunas estimaciones, una freidora de aire podría reducir hasta un 70 u 80% las calorías que aportaría el mismo producto si se cocinara en aceite.

Esto puede ser de gran ayuda para quienes están tratando de perder peso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no son milagrosas. Utilizar una freidora de aire en todas nuestras comidas no nos garantiza una dieta más saludable. Una receta poco saludable seguirá siendo poco saludable, sin importar si fue cocinada en una freidora de aire. Además, también debemos considerar que el uso de aceite no es necesariamente malo.

De hecho, el aceite es una grasa saludable y se recomienda incluirlo en nuestra dieta en proporciones adecuadas y moderadas, especialmente si hablamos del aceite de oliva. Otra ventaja notable de la freidora de aire es la velocidad a la que cocina los alimentos. Esto, junto con la posibilidad de preparar comidas más saludables, convierte a la freidora de aire en una herramienta perfecta tanto para familias como para personas que viven solas.

El único problema de la freidora de aire es que es un aparato relativamente nuevo. Por lo tanto, es necesario pasar por una curva de aprendizaje para aprender a manejarla. En general, la forma más sencilla de preparar recetas en la freidora de aire es adaptar las recetas del horno tradicional. Para hacerlo, se recomienda cocinar a temperaturas más bajas y tiempos más cortos, aunque es importante estar atento y ajustar según sea necesario.

Así se hacen las castañas asadas perfectas:

Antes de comenzar a pensar en cocinar, debemos elegir con cuidado qué castañas vamos a utilizar. Las castañas se estropean fácilmente, por lo que es recomendable buscar aquellas que tengan un color marrón pardo brillante y que se vean frescas. Preferiblemente, todas las castañas que elijamos serán del mismo tamaño (cuanto más grandes, mejor), ya que de lo contrario algunas se cocinarán más que otras. También debemos cuidar la integridad de la cáscara: si una castaña tiene un corte, un golpe o un agujero, es mejor dejarla de nuevo en la cesta.

Cuando vayamos a comprar castañas, debemos preocuparnos porque todas ellas tengan más o menos el mismo tamaño | Fuente: Pixabay / Café La Razón

Lo primero que debemos hacer es lavarlas y secarlas concienzudamente. Después, hay que hacer un corte en cada una de ellas. El corte debe ser lo suficientemente profundo como para atravesar la piel por completo. Este detalle evitará que exploten en el horno y, además, facilitará el pelado. Para hacerlo de manera segura, coloca la castaña sobre su lado plano y asegúrate de que está bien sujeta antes de hacer el corte.

Al colocarlas en la bandeja, lo ideal es que las castañas queden separadas entre sí y sin amontonarse, con la parte plana tocando la bandeja y el corte mirando hacia arriba. Sin embargo, ten en cuenta que la bandeja de la freidora de aire puede ser pequeña, por lo que es posible que debas hacer varias tandas. Por último, programa el aparato a 200º C y deja las castañas dentro durante 10 a 14 minutos. Los tiempos pueden variar según el dispositivo utilizado, el grosor y la humedad de las castañas, así como el grado de cocción y la textura deseada.