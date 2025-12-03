Cómo hacer un panettone casero para estas navidades

Hacer panettone en casa se ha convertido en una tradición para muchos amantes de la repostería navideña. Aunque es una receta que requiere tiempo y paciencia, el resultado merece la pena: un panettone esponjoso, aromático y perfecto para compartir en estas fiestas. A continuación, te contamos cómo prepararlo desde cero.

Ingredientes (para un panettone de 1 kg)

Masa principal

500 g de harina de fuerza

120 g de azúcar

150 g de mantequilla a temperatura ambiente

4 huevos medianos

20 g de levadura fresca

120 ml de leche tibia

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Relleno

150 g de frutas confitadas

100 g de uvas pasas (remojadas previamente en ron o agua tibia)

Opcional: 100 g de pepitas de chocolate

Para finalizar

1 huevo batido para pincelar

Azúcar perlado (opcional)

Elaboración paso a paso

1. Preparar la masa

Disolver la levadura fresca en la leche tibia.

En un bol grande, mezclar harina, azúcar y sal.

Añadir los huevos, la vainilla y la ralladura de cítricos.

Verter la mezcla de leche con levadura y comenzar a amasar.

Incorporar la mantequilla poco a poco, amasando hasta obtener una masa suave, elástica y ligeramente pegajosa.

Consejo: este paso es largo; el amasado puede durar 15–20 minutos para obtener una buena malla de gluten.

2. Primera fermentación

Dejar la masa en un bol aceitado, tapar con film y dejar reposar 2 a 3 horas o hasta que duplique su tamaño.

3. Añadir el relleno

Una vez fermentada, desgasificar la masa y añadir las frutas confitadas y las pasas.

Amasar suavemente solo hasta integrarlas.

4. Segunda fermentación en el molde

Formar una bola con la masa y colocarla en un molde de panettone de 1 kg.

Dejar reposar de nuevo hasta que vuelva a casi triplicar su tamaño (1½–2 horas).

5. Horneado

Precalentar el horno a 180 ºC.

Hacer un corte en forma de cruz en la superficie del panettone y colocar un pequeño trozo de mantequilla en el centro.

Hornear durante 45–50 minutos.

Si se dora demasiado rápido, cubrir con papel de aluminio.

6. Enfriado (muy importante)

Nada más sacar del horno, atravesar la base con dos agujas largas y colgar el panettone boca abajo durante unas horas.

Esto evita que se hunda y mantiene la miga esponjosa y alta.

Un panettone casero para lucirse estas fiestas

Con esta receta, conseguirás un panettone aromático, tierno y con el sabor tradicional que triunfa cada Navidad. Aunque el proceso es largo, el resultado final convierte el esfuerzo en un auténtico regalo gastronómico navideño.