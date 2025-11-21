Dos propuestas para una cena especial en época navideña

La Navidad es, por naturaleza, una época de reencuentros, de mesas llenas y de emociones compartidas. En Only YOU Hotels esa esencia se traduce en una propuesta pensada para disfrutar de los días más especiales del año con calma, buena gastronomía y un ambiente que invita a celebrar. Así, para esas fechas, todos los alojamientos de la marca lifestyle de Palladium Hotel Group, se convierten en un punto de encuentro ideal y han diseñados veladas únicas con actuaciones en directo y una atmósfera cálida, festiva y en las que se cuida cada detalle para lograr una experiencia impecable. Más allá de la celebración, Only YOU Hotels propone recuperar el espíritu de la Navidad más auténtica: compartir una comida sin prisa, brindar con amigos, reencontrarse con la familia o simplemente disfrutar de esos momentos especiales. Una invitación a vivir estas fechas con alegría, buena compañía y el inconfundible sello de hospitalidad que caracteriza a Only YOU Hotels.

Only YOU Boutique Hotel Madrid

En Only YOU Boutique Hotel Madrid, ubicado en la calle Barquillo, ofrecen una propuesta de Nochebuena con elaboraciones como Carpaccio de cigala 000, Rodaballo al horno con pil-pil de chantarela o Cochinillo segoviano, maridados con vinos de prestigio. La magia continúa en la comida de Navidad, con un menú donde brillan el Steak tartar con caviar Osetra, Merluza del Cantábrico o Paletilla de cordero con miel y mostaza. Y para despedir el año, la Nochevieja ofrece una cena con aperitivo de bienvenida, recena y barra libre hasta la madrugada, con creaciones como Lubina Aquanaria con velouté de coco y curry suave o el Solomillo Rossini con foie y trufa, todo acompañado de una selección de vinos y champagne. Además, ofrecen opciones para niños.

Only YOU Hotel Atocha

En Only YOU Hotel Atocha presentan una amplia propuesta para los días más especiales del año: la Nochebuena y la Navidad se disfrutan con menús que incluyen desde Canelón de pato a la naranja hasta Merluza rustida con crema de mejillón, además de entrantes como Crema de calabaza con vieiras o Ravioli de toro con carbonara especiada. La Nochevieja se convierte en un espectáculo gastronómico con aperitivos como el Panipuri de Mousse de Salmon y crema trufada, entrantes como Poularda y Cigala, Beurre blanc y Oscietra o Nuestro Wellinton de Wagyum cecina y foie, y postres como Babá al ron especiado y crema catalana cítrica, todo ello acompañado de música en directo para dar la bienvenida al nuevo año.

Grupo China Crown

El grupo por excelencia de la comida asiática en la capital, celebra la llegada de 2026 con varias propuestas gastronómicas de inspiración oriental en sus restaurantes madrileños, donde combinan alta cocina, tradición asiática y una cuidada experiencia festiva. Todos los menús incluyen uvas de la suerte, copa de Champagne y cotillón, y ofrecen la posibilidad de continuar la velada con fiesta, DJ y barra libre hasta las 4:30 h en Lelong Asian Club.

Lelong Asian Club presenta un menú de gala (280 €) que arranca con Champagne y un dim sum de Wagyu 5A, seguido de platos como gamba roja crujiente, xia long bao de ibérico, lubina al vapor y su célebre piel de pato crujiente con caviar Beluga. El postre combina trufa navideña y mochi de dulce de leche. Los niños cuentan con su propio menú (120 €).

Dim sum de carabinero de Lelong Asian Club Cedida

En Bao Li, recomendado por Michelin y Repsol, la celebración se realiza a la carta, con consumo mínimo de 280 € e incluye Champagne, uvas y cotillón. Su cocina rinde homenaje a la tradición cantonesa con elaboraciones como wantún crujiente de carabinero, bogavante con mango y caviar, pato laqueado estilo Beijing o bogavante azul salteado.

China Crown ofrece un menú especial de Nochevieja (280 €) con algunos de los iconos del grupo: dim sum de Wagyu 5A, xia long bao de ibérico, lubina al vapor y pato con caviar Beluga, además de vinos seleccionados por su sumiller. También dispone de menú infantil (120 €).

Por su parte, Sushi Bar Tottori (Lagasca) apuesta por un recorrido nipón en seis pases (280 €), con propuestas como carpaccio de carabinero, erizo con chutoro y caviar Beluga, gunkan de erizo, gyutan o sándwich tonkatsu, rematado con trufas de té verde. Incluye Champagne, uvas, cotillón y un destilado de autor.

Estas propuestas consolidan al Grupo China Crown como uno de los destinos más exclusivos para despedir el año en Madrid con una experiencia culinaria de lujo.