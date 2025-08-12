Espirituosos España aconseja disfrutar con moderación las celebraciones de verano

Con la llegada de las semanas más intensas del verano, durante las que se concentran multitud de fiestas populares, patronales y festivales en toda España, Espirituosos España quiere recordar a la ciudadanía que la mejor forma de celebrar estos eventos es hacerlo con responsabilidad. Disfrutar de las bebidas espirituosas debe ser siempre sinónimo de moderación, respeto y sentido común.

Las fiestas populares forman parte esencial de nuestra cultura y tradición. Son espacios para compartir, reencontrarse y rendir homenaje a nuestras raíces. Sin embargo, este entorno festivo, acompañado de temperaturas elevadas y múltiples estímulos sociales, puede también dar pie a excesos.

En este sentido, la Federación quiere reforzar algunas recomendaciones importantes para disfrutar de las fiestas sin poner en riesgo la salud, la seguridad o el bienestar propio y el de los demás:

- Bebe lentamente, disfrutando del sabor y del momento.

- Reconoce tus límites: saber parar es una forma de autocuidado.

- Alterna con bebidas no alcohólicas para mantener la hidratación.

- Acompaña el consumo con alimentos: mejora la experiencia y ralentiza la absorción.

- Si vas a conducir, no bebas: planifica con antelación o elige un Conductor Alternativo.

- Recuerda: los menores de edad no deben beber alcohol en ninguna circunstancia.

- El embarazo o el uso de medicamentos son incompatibles con el alcohol.

- Infórmate adecuadamente y no te dejes llevar por mitos o falsas creencias.

Bosco Torremocha, Director de Espirituosos España señala que "sabemos que el verano, y en especial estas fechas, multiplican las ocasiones de consumo. Sin embargo, desde el sector recordamos que el disfrute y la moderación deben ir siempre de la mano. Ponemos a disposición del consumidor productos de alta calidad elaborados bajo estrictos estándares, y entendemos su consumo únicamente desde la responsabilidad”.

Durante los últimos 25 años, Espirituosos España ha invertido más de 30 millones de euros en el desarrollo de programas y campañas educativas orientadas a fomentar el consumo responsable entre adultos y colectivos de riesgo como los conductores (como el programa Noc-Turnos). Estas acciones reflejan el firme compromiso del sector con la salud pública y la responsabilidad social.

Las fiestas de verano, por su carácter abierto y festivo, también pueden representar una vía de inicio en el consumo de alcohol para muchos menores. Por eso, desde Espirituosos España lanzamos un llamamiento colectivo a familias, instituciones y ciudadanía en general para proteger a los más jóvenes y evitar su acceso al alcohol.

La campaña JUNTOS “Menores ni una Gota” está activa todo el año, pero cobra especial importancia en esta época del calendario. Su objetivo es fomentar una conciencia común sobre la necesidad de actuar unidos para prevenir el consumo en menores. Esta iniciativa, visible en medios y plataformas digitales, está disponible en www.menoresniunagota.es y representa una pieza central de la labor preventiva de la Federación.