Faustino Rivero Ulecia, único vino de Rioja entre los 20 mejores rosados del mundo, según Decanter

La publicación "Decanter" ha incluido Faustino Rivero Ulecia Rosado 2024 en su selección The 20 Best Rosés from Beyond Provence This Year , en la que cada año se destacan los rosados más sobresalientes producidos fuera de esta región francesa.

Esta clasificación reconoce la diversidad, frescura y personalidad de rosados procedentes de otras zonas vitivinícolas, demostrando que, más allá de Provenza, existen elaboraciones con carácter propio y una excelente relación calidad-precio.

Elaborado en Arnedo (La Rioja), es el único vino DOCa Rioja que aparece en la clasificación, consolidándose como uno de los rosados españoles más recomendables del momento.

La reseña publicada por "Decanter" señala que "los rosados de Rioja abarcan una gran variedad de estilos y precios. Este rosado, con una excelente relación calidad-precio, luce un atractivo color rosa. Fruta roja crujiente, frescura de fresa helada, compota de frutos rojos, ciruelas maduras, ruibarbo, clavo y vainilla se combinan en un vino intensamente afrutado. Las uvas cultivadas a 700 metros de altitud aportan una acidez vibrante y persistente, con matices cítricos y un final salino. Un rosado verdaderamente alegre, ideal para disfrutar bien frío y con facilidad".

Este vino destaca por su perfil fresco, jugoso y elegante, reflejo de la riqueza de los viñedos del norte de España y de la maestría de una familia que lleva más de un siglo dedicada a la viticultura de calidad.

En palabras de Jorge Rivero, director comercial de Grupo Marqués del Atrio, "estamos muy orgullosos de que nuestro rosado se haya incluido entre los 20 mejores del año fuera de Provenza. Es un reconocimiento que nos anima a seguir apostando por vinos frescos, honestos y con identidad propia, mostrando todo lo que Rioja puede ofrecer también en elaboraciones rosadas".