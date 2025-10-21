Godeval Re.Vi.Val, nacido del viñedo "Pancho"

Bodegas Godeval presenta esta serie limitada de 6.500 botellas, resultado de la selección de uvas, procedentes de su viñedo emblemático “Pancho”, uno de los más antiguos de la propiedad, situado en el margen derecho del valle, surcado por el río Sil y marcado por su suelo pizarroso y microclima especial, dentro del clima Atlántico continentalizado que afecta a la comarca ourensana de Valdeorras.

Godeval Re.Vi.Val hace referencia al proyecto iniciado en 1974 que supuso el despegue de la D.O. Valdeorras a partir de la recuperación de la variedad autóctona godello. Manifiesta todo el componente aromático y gustativo de esta variedad, una vez sometidas las uvas, a un proceso de criomaceración. La definición de los parámetros de este proceso fueron marcados tras la ejecución, durante 3 años, de un Proyecto I+D, en colaboración con la EVEGA (Estación de Viticultura y Enología de Galicia).

Godeval Re.Vi.Val 2023 es una añada que destaca por su frescura y tensión y su grata cremosidad. Su color se viste de amarillo con muchos reflejos verdosos. Intenso en nariz con aromas a fruta de hueso, flores blancas, hinojo, laurel y menta. Equilibrado, sabroso, vibrante y muy frutal con manifiesta retronasal. Con el paso de los años ofrecerá un gran abanico de sensaciones. Un vino creado desde 2014 por el elaborador y socio fundador José Luis Bartolomé y su hija Ana, actual enóloga, siguiendo la filosofía de esta bodega que siempre busca la expresividad de la godello.

PVP Godeval Re.Vi.Val 2023: 49 €