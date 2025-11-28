Ni lenguado, ni merluza: el mejor pescado blanco para cocinar en la freidora de aire es otro digno de restaurante

Las freidoras de aire aterrizaron en nuestras cocinas como pequeños "meteoros" de practicidad. Silenciosas, rápidas y muy adaptables se han vuelto un electrodoméstico básico en muchas cocinas, especialmente la de aquellos que no puedan dedicar mucho tiempo a cocinar.

Sin embargo, es curioso. Mientras que la freidora de aire llegó para simplificar la vida, cuando se trata de pescado muchos se quedan mirando el aparato como si fuera un oráculo que pudiera fallar. Temen que el filete se reseque, que el olor se quede rondando como un invitado indiscreto o que la textura termine más cercana al cartón que al mar. Pero nada más lejos de la realidad. Este aparato es capaz de transformar una pieza de pescado en un bocado con aroma de costa sin llenar la casa de humo.

Aunque a menudo se mira primero a la tilapia, al lenguado o a la merluza, hay otro protagonista blanco, firme y elegante, que en este formato alcanza su mejor versión, casi como si hubiera pasado por la cocina de un restaurante sin abandonar la encimera.

Logra un pescado tierno y dorado en freidora de aire

El pescado cocinado en la freidora de aire es una opción ligera y saludable ideal para quienes buscan comidas rápidas y nutritivas. Además de ser bajo en calorías y rico en proteínas su carne queda tierna y jugosa sin necesidad de aceite y sin dejar olor a frito en casa, suponiendo una excelente alternativa para quienes teman cocinar pescado porque no se deshaga, quede seco o simplemente no tengan mucho tiempo.

Si quieres probar algo diferente a la tilapia o la merluza, la lubina se convierte en la elección perfecta. Este pescado blanco es muy sabroso tiene un contenido medio de grasa y se adapta a múltiples preparaciones.

En la freidora de aire logra una textura dorada y deliciosa que transforma cualquier almuerzo o cena en un plato digno de restaurante.

Receta de lubina en la freidora de aire

Ingredientes

2 filetes de lubina

Tomillo

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

1 cucharadita de jugo de limón

Modo de preparación

Primero, coloca los filetes de lubina en un bol y sazónalos con tomillo, un chorrito de aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Si quieres, puedes añadir otros condimentos al gusto para potenciar el sabor. A continuación, mezcla bien y deja marinar durante unos 15 minutos para que los sabores se integren.

Mientras tanto, precalienta la freidora de aire a 180 °C. Coloca los filetes en la cesta sin amontonarlos y cocina durante 10 minutos, dándoles la vuelta a la mitad del tiempo para que se doren uniformemente.

Una vez listos, retíralos de la freidora y sírvelos de inmediato; la carne quedará tierna, jugosa y con un exterior crujiente irresistible.

Acompañamientos originales para una lubina de restaurante

Un buen pescado merece ser acompañado como es debido y la lubina no es la excepción. Para realzar su sabor y hacer de tu plato una experiencia completa, es importante elegir guarniciones que aporten color, textura y nutrientes sin opacar la delicadeza de su carne.

Espárragos al horno con un toque de AOVE y limón

Los espárragos al horno aportan un crujido ligero y un sabor fresco que contrasta con la delicadeza del pescado sin llegar opacarlo, perfectos para quiénes busquen añadir algo de verde a su comida.

Ensalada de quinoa con pepino, granada y hierbas frescas

Esta mezcla de cultivos aporta frescura, textura y un toque de color que hace que tu plato sea mucho más atractivo. En conjunto la combinación ofrece un sabor equilibrado donde la suavidad y delicadeza del pescado se complementa con la frescura y el toque ácido de la ensalada.

Además, debido a su versatilidad de ingredientes es una maravillosa fuente de proteínas de alta calidad, fibra, vitaminas y antioxidantes que hacen de el una opción ligera, completa y saludable para cualquier almuerzo o cena.

Puré de Batata

El puré de batata no es solo un acompañamiento, es una caricia para el paladar. Su textura aterciopelada envuelve la lubina dorada y jugosa de la freidora de aire, aportando un contraste dulce y suave que realza el delicado sabor del pescado.

Patatas al horno con romero y ajo asado

Sin lugar a duda una guarnición típica y muy conocida. Sin embargo, los clásicos son clásicos porque nunca fallan.

El romero desprende un aroma herbal intenso que envuelve el plato y despierta los sentidos incluso antes de probarlo, mientras que los dientes de ajo, caramelizados y suaves tras el horno combinados con la patata, crujiente por fuera y tierna por dentro, crea un juego de texturas que hace cada bocado más interesante y satisfactorio.

judías verdes salteadas con almendras tostadas y limón

Las judías verdes son un clásico que combina con casi cualquier pescado, pero al saltearlas ligeramente y añadir almendras tostadas, cada bocado adquiere un contraste de textura convirtiendo nuestro pescado en un plato elaborado digno de la mejor hostelería.

Beneficios de cocinar en freidora de aire

Ya hemos visto todo lo que se puede hacer con una freidora de aire y lo mejor es que no solo permite preparar platos variados, sino que lo hace de manera rápida y sin complicaciones.

Además, cocinar en freidora de aire es una excelente opción para quienes buscan comidas más saludables sin renunciar al sabor. Esto se debe a que al reducir significativamente el uso de aceite, los platos son más ligeros y menos calóricos, convirtiéndola así una herramienta ideal para personas que cuidan su alimentación o buscan mantener un estilo de vida saludable.

También resulta práctica para quienes tienen rutinas ajetreadas y necesitan soluciones rápidas sin sacrificar calidad como son: familias, deportistas o cualquier persona que quiera comer bien sin pasar horas en la cocina, ya que mantiene la textura y jugosidad de los alimentos, haciendo que platos como la lubina, verduras o incluso postres queden irresistibles y nutritivos al mismo tiempo.