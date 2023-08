L’Indret Beach, el chiringuito que Marc Segarra recomienda por su pescado, sus arroces y por las ostras del Delta en la playa de la Llosa

La bodega Abadía Retuerta Denominación de Origen Protegida, en la Ribera del Duero, situada en Sardón de Duero (Valladolid), está considerada el 27 mejor destino enoturístico del mundo, según The World’s Best Vineyards 2023. Además, se sitúa como el tercer destino enoturístico español mejor valorado del mundo. Cuenta con un estrella Michelin y dos Soles Repsol, que es Refectorio, con Marc Segarra al frente de los fogones, en cuyas recetas los productos del huerto de la misma finca son protagonistas. De ahí que destaque estos días una ensalada de tomate con un helado de pepino y cilantro y llame la atención la ensalada líquida que acompaña al lechazo. En definitiva, suyos son platos que en algún momento de la historia han estado muy arraigados al entorno.

Música en directo

L’Indret Beach es el chiringuito de la playa de la Llosa, de Cambrils, al que nos sugiere ir: «Todo comenzó gracias a una familia con barca propia, que hace ya diez años capturaba muy buen pescado azul. Decidieron montar un restaurante, L’ Indret, muy reconocido por la calidad del producto, pero yo hoy me centro en el concepto en la misma arena de la playa», nos cuenta Marc, a quien le entusiasma esta zona por lo poco abarrotada de turistas que está y del chiringuito, su cocina mediterránea. Elaboraciones siempre con algún toque, que marca la diferencia, idóneas para colocar en el centro de la mesa y compartir. Entre ellas, la ensaladilla con sardinas, las croquetas y los buñuelos de bacalao. También, el tartar de atún, el calamar en tempura y las cigalas a la brasa. Y, por supuesto, los mejillones, las navajas y los ostrones del Delta del Ebro, que tanto le gustan. En cuanto a los arroces, son sublimes. Su preferido es el negro, con la tinta justa y coronado con gamba roja y sepia, pero, por supuesto, gusta el servido con lagarto ibérico y setas: «Llegan a la mesa con un buen punto de cocción, algo a veces difícil de encontrar», reconoce. Lo suyo es compartirlos y dejar hueco a alguna carne y al pescado del día recién capturado, ya sea un rodaballo o una lubina a la brasa, además de los mencionados pescados azules para armonizar con un espumoso y disfrutar tras un maravilloso baño, en chanclas, con salitre, restos de arena y con unas vistas, que se clavan en la memoria y no olvidas en todo el crudo invierno. Durante la imponente puesta de sol, es el momento de un cóctel o de una sangría bien fría en mano para beber durante el concierto. Porque sí, la programación de actuaciones en directo y de la presencia de distintos dj’s merece la pena tenerla en cuenta. Es un detalle que suma en un chiringuito que Marc considera perfecto, además de la excelencia del producto, un equipo de sala atento, agradable y cordial, que invite a volver, y la ubicación: «El producto al llegar al desnudo tiene que ser de primerísima calidad y el cocinero debe saber ponerlo en valor para así llevar a la mesa una propuesta sencilla y atractiva. El turista es algo que valora, de ahí que la cocina en los chiringuitos haya mejorado tanto. Debemos ser igual de exigentes en verano como lo somos en invierno», señala el chef, quien en vacaciones aprovecha la playa por la mañana porque un buen almuerzo con vistas no lo perdona y si a media tarde se toma un Aperol Spritz, es que el día ha sido redondo.

Su recomendación: lubina a la brasa, navajas, ostras y los arroces

Plato favorito de Marc Segarra Cedida

► Donde:

Paseo Marítimo, 24. Cambrils, Tarragona.

► Precio medio: 50 euros.

► 664 48 50 22.

► @lindretbeach