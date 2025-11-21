Marqués de Vargas presenta Hacienda Pradolagar 2018

Marqués de Vargas presenta la añada 2018 de Hacienda Pradolagar Viñedo Singular, su referencia más exclusiva. Un tinto fresco, complejo y elegante, con una marcada identidad propia y con mucha tipicidad riojana.

Un lanzamiento que coincide con un momento especial para la bodega, con la presentación de su nueva enóloga, Graciela Palacios, que comienza esta nueva etapa con ilusión y con la gran responsabilidad de estar al frente de un proyecto con mucha historia. “Continúo la visión de Ana sobre el viñedo, adquiero su compromiso con la excelencia y miro al futuro con una filosofía compartida, que es la propia esencia de la casa: elaborar vinos de larga guarda que hablen de nuestra tierra -Rioja- y que representen nuestro viñedo -la Hacienda Pradolagar-. Vinos elegantes, profundos y con carácter, que han hecho de Marqués de Vargas una referencia”, afirma Graciela Palacios.

Un tinto de parcela procedente de Viñedo Singular

En 2019, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA) junto a la D.O.Ca. Rioja otorgaron a tres parcelas de Marqués de Vargas el reconocimiento de Viñedo Singular, una distinción reservada a viñedos de características especiales. Este reconocimiento se otorga a aquellos viñedos capaces de producir vinos únicos, debido a su ubicación, suelo y clima. Desde la añada 2017,los vinos de parcela de Marqués de Vargas lucen en su etiqueta esta certificación de máximo prestigio.

Hacienda Pradolagar es un vino de parcela, de producción muy limitada, -4.830 botellas en la añada 2018-, elaborado únicamente en las mejores añadas, con uvas procedentes de las viñas viejas de ‘La Victoria’, una pequeña parcela en la que hay Tempranillos y Mazuelos plantados en vaso con más de 40 años y suelos de gravas con elementos calcáreos y perfil calizo, que fue declarada Viñedo Singular en 2019.

Reflejo de este “terroir” único, Hacienda Pradolagar es el vino más exclusivo de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas, un tinto con la capacidad de guarda propia de los grandes vinos de Rioja.

Con una crianza de 26 meses en barricas nuevas de roble francés, se muestra fino y potente a la vez que complejo y elegante. Destaca su carácter balsámico y fresco, que realza unas notas más profundas y sabrosas de fruta negra madura, chocolate y sutiles tostados.

2018 un vino de una añada compleja y de características particulares

La cosecha 2018 estuvo marcada por una climatología irregular, con la lluvia como protagonista y una producción más generosa de lo habitual. La floración comenzó la primera semana de junio bajo una notable inestabilidad atmosférica, aunque el cuajado fue excelente. La calidez de julio permitió recuperar parte del retraso ocasionado en primavera. Octubre, seco y caluroso durante el día pero fresco por la noche, favoreció la madurez fenólica y aromática de la uva.

Los vinos de esta vendimia recuerdan a las cosechas largas de antaño, con un magnífico equilibrio y una acidez vibrante, priorizando la frescura y expresión por encima del grado alcohólico.

“Estamos muy orgullosos de presentaros la nueva añada de Hacienda Pradolagar 2018, un vino de Viñedo Singular, que es la referencia más exclusiva de nuestra casa. Una referencia que invita a echar la vista hacia atrás y recordar los orígenes de Marqués de Vargas y nuestra pasión por elaborar grandes vinos de Rioja”, afirma Pelayo de la Mata, XIII Marqués de Vargas y presidente de las bodegas.

Nota de cata: Alcohol: 14,5% Variedad de uva: 75% Tempranillo, 25% Mazuelo.

Hacienda Pradolagar sale al mercado avalado por las principales guías y críticos internacionales: 96 puntos de Tim Atkin, 94 puntos en la Guía Peñin, 93 puntos de James Suckiling y 97 puntos en la Guía Gourmets.

PVP: 158,50€

Disponible en:

El Corte Inglés Gourmet; Lafuente; y tiendas especializadas; gourmets y enotecas.

Sobre Bodegas y Viñedos Marqués de Vargas

Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas es un sólido proyecto familiar -presidido por Don Pelayo de la Mata, XIII Marqués de Vargas y IX conde de San Cristóbal- asentado en las denominaciones de origen Rioja, Ribera del Duero y Rías Baixas. Enclaves únicos donde producen ediciones limitadas de vinos de finca procedentes exclusivamente de viñedos propios. Sus vinos de alta gama se han convertido en referencias reconocidas internacionalmente por la calidad y personalidad de las bodegas Marqués de Vargas, Conde de San Cristóbal y Pazo de San Mauro.