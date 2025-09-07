Medalla de Oro a Bodegas Murviedro en la edición de verano del Berliner Wein Trophy 2025

El Berliner Wein Trophy ha hecho públicos los resultados de su edición de verano 2025, reconociendo de nuevo la excelencia y calidad de los vinos de Bodegas Murviedro. Con una medalla de oro para Murviedro Colección Crianza 2021 la bodega reafirma su compromiso con la elaboración de vinos auténticos, a la vez que contribuye a consolidar la proyección internacional de la Comunidad Valenciana en el sector vitivinícola.

Murviedro Colección Crianza (D.O.P. Valencia) se elabora con una cuidada selección de uvas en su momento óptimo de maduración: 50% Tempranillo, 30% Monastrell y 20% Syrah. Se trata de un vino redondo y bien estructurado, con un envejecimiento mínimo de 6 meses en barricas de roble americano. Esta elegante referencia combina a la perfección con carnes rojas, asados y quesos curados.

Tras 29 ediciones, el Berliner Wein Trophy se ha consolidado como el concurso de vinos más influyente de Alemania y el mayor certamen internacional bajo el patrocinio de la OIV y la UIOE. Cada año, reúne a productores, distribuidores y profesionales de todo el mundo, que valoran las muestras presentadas en dos convocatorias: una en febrero y otra en agosto, coincidiendo con la llegada de las añadas más recientes al mercado. En esta edición de 2025 se han presentado más de 14.400 vinos procedentes de más de 400 países, lo que refuerza aún más el prestigio del galardón obtenido por la bodega.