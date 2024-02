Portugal sigue sin brillar con un tres estrellas Michelin

El NAU Salgados Palace & Congress Center de Guia, en la localidad costera de Albufeira (Algarve), acogió ayer la ceremonia que anuncia los brillos rojos que reúne la guía Michelin Portugal 2024, publicación que, por primera vez en su historia, se ha presentado en una edición separada de la de[[LINK:EXTERNO|||https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20231128/9414161/restaurante-barcelones-disfrutar-consigue-tercera-estrella-michelin-noor-cordoba.html|||]] España. El equipo internacional de inspector@s confirma que Portugal está viviendo un momento de gran madurez culinaria. El dinamismo gastronómico salta a la vista, por eso surgen nuevas aperturas y propuestas gastronómicas interesantes en todo el territorio, no solo en grandes ciudades como Lisboa y Oporto. A su vez, destacan el hecho de que los jóvenes chefs que se lanzan a abrir sus propios negocios vienen con el “plus” de haberse formado en grandes casas. También aumentan las colaboraciones y han notado un notable incremento de restaurantes gastronómicos dentro de los hoteles, pues estos están viendo que la alta cocina no es sólo una oferta más dentro de sus servicios, sino un elemento realmente diferenciador.

Por su parte, Gwendal Poullennec, como director Internacional de las guías Michelin, ha declarado que “Desde hace varios años, nuestra@s inspector@s constatan con satisfacción el auge constante de la escena gastronómica portuguesa. Impulsado, entre otros, por jóvenes chefs locales, que tienen la audacia y el coraje de lanzar su propio concepto, así como por chefs más consolidados, que llevan tiempo comprometidos en reescribir la cara moderna de la cocina lusófona, este desarrollo culinario es sencillamente impresionante. Portugal es tierra de productos y tradiciones arraigadas, pero también es un destino donde triunfa la creatividad culinaria. Con un nuevo restaurante de dos estrellas, así como 4 nuevos establecimientos con una y muchos nuevos recomendados en todo el país, nuestra selección 2024 ilustra esta tendencia al más alto nivel”.

Así, un restaurante más asciende al selecto grupo de los biestrellados. Con la nueva incorporación y la renovación de los anteriores destinos culinarios, la guía llega a ocho establecimientos en esta categoría.

Al frente de Antiqvvm (Porto), Vitor Matos es el cocinero que más brilla esta edición. Vive un momento de gran plenitud culinaria con la apertura de nuevos negocios y diversas colaboraciones bajo su tutela gastronómica (Blind, Hool, 2Monkeys, Salão Nobre, Onze…). Antiqvvm es un restaurante que destaca por sus maravillosas vistas al Douro (desde la terraza) y su singular emplazamiento en el mismo palacete donde se encuentra el Museu Romântico, saca a la luz toda su creatividad, su dominio técnico y su bagaje culinario a la hora de trabajar, pero también su particular obsesión por ofrecernos unos platos que, siendo originales, resultan naturales y armoniosos en comunión con los mejores productos de temporada. Su propuesta invita a los comensales a que den una "volta ao mundo" con el paladar trascendiendo lo puramente gastronómico, pues, según sus palabras, a través de sus platos busca “promover los valores de una cocina cultural, natural, evolutiva, social y artística".

Por otra parte, cuatro son los restaurantes que acceden a la publicación por primera vez con un "macarron" y de esta forma se confirma el crecimiento gastronómico del país. Si hacemos recuento, el total de establecimientos en esta categoría asciende a 31.

Estos son:

2Monkeys, en Lisboa, donde los chefs Vitor Matos y Francisco Quinta han revolucionado la oferta gastronómica lisboeta con este restaurante, ubicado dentro del hotel Torel Palace Lisbon. La experiencia toma un nuevo cariz al intentar narrarnos los sabores de Portugal desde una perspectiva creativa y en torno a una barra gastronómica, por lo que el ambiente es más informal y existe un constante diálogo con el comensal.

Desarma, en Funchal, espacio situado en la azotea del hotel The Views Baía con unas magníficas vistas al litoral. La propuesta de Octávio Freitas replantea la experiencia culinaria como una imaginaria batalla entre los sentidos y cada sabor, exaltando siempre la espléndida despensa del archipiélago de Madeira.

Ó Balcão, en Santarém, recuerda una antigua taberna. En ella, Rodrigo Castelo defiende la esencia de la cocina de Ribatejo. Su propuesta pone en valor los productos de la región y busca la autenticidad, focalizando su trabajo en la defensa de las especies de río autóctonas, lo que le ha llevado a tomar partido utilizando, básicamente, las especies invasoras, que desequilibran el equilibrio natural.

En Sála, de João Sá (Lisboa), João Sá invita a sus comensales a que descubran otras tierras y otros sabores inspirándose en los viajes de los portugueses. Su propuesta lleva de los productos y planteamientos cercanos, muy localizados en Portugal, a otros de tinte exótico con guiños especiales al mundo asiático.

Ocho nuevos Bib Gourmand y dos estrellas verdes

Si hay una distinción que enamora a los gastrónomos de todo el mundo, esta es los Bib Gourmand, representada por el icónico Bibendum relamiéndose. Este premio, que apareció en 1997 y refleja los restaurantes con la mejor relación calidad/precio, reúne en Portugal 32 establecimientos y ocho son novedades. Éstos son: Flora (Viseu), Inato Bistrô (Braga), Norma (Guimarães), Olaias (Figueira da Foz), OMA (Baião), O Pastus (Paço de Arcos), Patio 44 (Porto) y PODA (Montemor-o-Novo).

Dos nuevas estrellas Verdes

En cuanto a las distinciones que reconocen las iniciativas o el compromiso con la gastronomía sostenible, la guía anuncia cinco locales, de los cuales dos son novedades: Malhadinha Nova (Albernoa), donde defienden las tradiciones del Alentejo apostando por la economía circular, y Ó Balcão (Santarém), que también ha sido reconocido con su primera estrella roja y sorprende por su trabajo con peces de río, intentando mantener el equilibrio fluvial de la región y erradicar las especies invasoras.

21 son los nuevos restaurantes Recomendados

Esta categoría es la que mejor demuestra que la cocina lusa vive un momento de esplendor, con muchas aperturas de nivel gastronómico diseminadas por todo el país. De los 96 restaurantes Recomendados que aparecen en la guía, 21 de ellos son novedades. Hay nombres que ensalzan los productos de proximidad, como O Palco (Coimbra) o Horta (Funchal), opciones pensadas para una escapada al encontrarse en hoteles o bellísimas fincas (Quinta do Tedo Familia Geadas, en Folgosa; Bomfim 1896 with Pedro Lemos, en Pinhão; Blind, en Porto; Vinha, en Vila Nova de Gaia…), además de propuestas capaces de hacernos viajar por el mundo con el paladar, como Ma (Coimbra) o Downunder by Justin Jennings (Lisboa).

Tres premios especiales

Rita Magro ha sido nombrada Joven Chef, al frente de Blind, bajo la tutela de Vitor Matos.

El reconocimiento al servicio ha recaído sobre The Yeatman, en Vila Nova de Gaia, con dos estrellas, donde Pedro Marques dirige la sala desde la pasión. Además, ha sabido inculcar a su equipo, desde el liderazgo, los valores del oficio para enriquecer la narrativa gastronómica que el chef quiere hacer llegar al comensal.

Por último, el premio Michelin al Sommelier lo luce Leonel Nunes, de Il Gallo d’Oro (Funchal), con dos estrellas rojas y una verde. Su capacidad para ampliar la excelsa bodega del restaurante con botellas únicas y encontrar esos vinos madeirenses, que son capaces de contarnos historias permite elevar aún más la ya, de por sí, excelente propuesta gastronómica del chef Benoît Sinthon, lo que le hace merecedor de este reconocimiento.