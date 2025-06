La D. O. Rías Baixas califica de "Excelente" la última añada

El presidente de la Denominación de Origen Rías Baixas, Isidoro Serantes, anunció esta mediodía en Madrid que la ultima añada ha sido calificada como "Excelente".

La D. O. Origen Rías Baixas es una zona vitivinícola situada en el noroeste de España, en la comunidad autónoma de Galicia con una tradición vitivinícola milenaria, que se ha heredado generación tras generación pero desde 1988, con la constitución de su Consejo Regulador, el sector vitivinícola adquiere un peso fundamental en el desarrollo de la economía de este territorio.

Abarca la provincia de Pontevedra y una pequeña parte de la de A Coruña y se divide en cinco subzonas: Val do Salnés, O Rosal, Ribeira do Ulla, Condado do Tea y Soutomaior.