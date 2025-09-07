Tradición, fuego y vino: Bodega Numanthia y Restaurante Leña

Bodega Numanthia, referente del vino español, y, Restaurante Leña, el steakhouse del grupo Dani García ubicado en Madrid, unen fuerzas para ofrecer una experiencia gastronómica única: un menú maridaje diseñado para recorrer la excelencia de la cocina a la brasa con la personalidad y la armonía de los vinos de la bodega.

Durante todo el mes de septiembre, y previa reserva y sujeta a disponibilidad, los comensales podrán disfrutar de un recorrido culinario que marida los platos más icónicos de Leña con añadas excepcionales de Numanthia, incluyendo joyas en formato magnum y vinos de guarda que rara vez se descorchan en un menú de restaurante.

El viaje comienza con la frescura y personalidad del Termes Blanco 2023, que acompaña a entrantes a la brasa como el aguacate de Málaga y la ensalada César de vaca vieja. El icónico Numanthia 2011 Magnum acompaña elaboraciones tan emblemáticas como “La burger que le dio sentido a todo”. El potente y equilibrado Numanthia 2008 se sirve junto al ribeye de vaca vieja, coronado con guarniciones y salsas que realzan su sabor. Y, para cerrar, los postres caseros de Leña se elevan con la complejidad de un vino legendario: Numanthia 1999 Magnum.

Con un precio de 200 euros, este menú maridaje supone una oportunidad irrepetible para redescubrir la cocina de Leña en armonía con el alma de Toro, en un encuentro que une tradición, innovación y excelencia.

Martín Derrier, director Marketing y venta, comenta que "esta colaboración con Leña Madrid es un homenaje a la relación de confianza y afinidad que nos une desde hace años. Abrir añadas históricas y compartirlas en un menú tan exclusivo es una manera de agradecer y celebrar juntos el camino recorrido. Estamos seguros de que quienes lo disfruten vivirán una experiencia memorable".

Numanthia 2019 Binocular

Bodega Numanthia, fundada en 1998 y con sede en Valdefinjas, en el corazón de la DO de Toro, es conocida por la excelencia de sus vinos, fruto del cuidado y la pasión de los auténticos ‘vigneron’. Una forma diferente de hacer vino, desde la constancia, el amor a la tierra y el cuidado de cada pequeño detalle.

Con los viñedos más antiguos de Europa con más de 150 años, la bodega es un verdadero emblema de los grandes vinos españoles, ricos en facetas y complejidad, vinos elegantes, admirados y reconocidos en cualquier lugar del mundo, gracias al saber hacer de sus enólogos y a lo que su patrimonio natural le ha conferido todo este tiempo.

Leña, inaugurado en 2021 en plena Milla de Oro madrileña, Leña es el steakhouse del chef Dani García, un concepto innovador que combina el respeto por el producto, la tradición del fuego y la creatividad culinaria. Su propuesta se ha consolidado como una de las referencias gastronómicas de la capital para los amantes de la carne y los sabores auténticos.