Un verano rosado: Y llegó un grande

El mundo del vino español ha cambiado mucho para nuestra fortuna en las últimas décadas. Hay apellidos que alfombran la historia de generaciones y de destinos. La tradición al final es el hamletiano dilema para crear aventura propia a capa y espada de los cansados enjambres societarios. Julián Chivite es precisamente portavoz de una marca sin la cual no puede comprenderse quiénes somos, ni porque el vino español ha llegado donde está. Su DNI habla de una familia que elabora vino desde el año 1947 en territorio navarro. Y, con la lucidez que da haber vivido tanto y saber quiénes son sus cómplices de andanzas y de empatía, nos deposita como legado un rosado que destila carisma.

Unzu se llama la criatura donde nuestro admirado Julián, a corazón abierto, también reconoce la importancia de la familia donostiarra y deja como un suave rumor que se expresen las parcelas que tan bien conoce. Cintreunigo es un terruño emocional para este bodeguero, y la garnacha una aliada para llegar a un vino infalible. La suerte del libre y perseverante y de sus esfuerzos le llevó a buscar y encontrar un vino de una complejidad tan elegante como fácil de disfrutar. Ese estilo que hace que cualquiera lo comprenda y lo pretenda. Cada uno hasta donde llegue, pero el vino en su largura no tiene fin. Es fácil caer en la comparación de otros vinos estilosos de Francia, lo que sería fácil, pero aquí mandan lo autóctono de la tierra y la españolidad de Julián, que a pesar de conocer tanto del mundo vitivinícola como necesita, reivindica la diferencia aunque no en los tópicos, que dice que la elegancia no es siempre francesa.

Este es el gran ejemplo de que la profundidad bien entendida está siempre por encima de las formas y la temperatura. Seguramente estemos ante el gran rosado para proclamar que igual que Juan Belmonte decía que «se torea como se es», al final el vino es producto de la categoría de quien lo imagina. ¡Va por ti, Julián!

Bodega:

Unzurrunzaga & Chivite

Vino:

Unzu Rosado 2023

D.O.P.:

3 Riberas

Pvp:

17 euros