Viña Alberdi, premiado como ‘Sustainable Wine Product of the Year’ en los Global Drinks Intel ESG Awards 2025

Viña Alberdi, de la bodega La Rioja Alta, ha sido recientemente galardonado como ‘Sustainable Wine Product of the Year’ en los prestigiosos Global Drinks Intel ESG Awards 2025.

El jurado ha destacado muy especialmente la innovación ecológica que rodea a Viña Alberdi: desde su nuevo formato con botella ligera (de 540 g a 440 g), cápsula de estaño 100% reciclada, uso de corcho natural que fomenta la biodiversidad y captura de CO₂, hasta etiquetas certificadas FSC y tintas al agua. Además, el 30% de los viñedos del grupo ya emplean cubiertas vegetales y se han implementado sistemas de energía solar, biomasa y recuperación de calor.

Todo ello junto con un ambicioso programa de replantación y nuevas plantaciones que abarca más de 80 hectáreas en las cuatro bodegas -La Rioja Alta, S.A., Torre de Oña, Áster y Lagar de Fornelos- que componen actualmente el grupo bodeguero. Actuaciones concebidas desde la sostenibilidad, el respeto al entorno y la innovación técnica que refuerzan un modelo de viticultura propio y responsable. Para La Rioja Alta, S.A., este reconocimiento supone por tanto otro espaldarazo a su compromiso con una viticultura regenerativa, un diseño productivo de bajo impacto y una ambición por liderar el sector en sostenibilidad y fidelidad al paisaje. El premio refrenda que la calidad del vino y el cuidado del entorno pueden y deben ir de la mano.

“Este galardón es resultado de décadas de trabajo, innovación y respeto por el viñedo y la tierra. Nos motiva a seguir elevando nuestros estándares en todos los ámbitos”, comentó el equipo directivo de la bodega.

Con Viña Alberdi como uno de sus grandes embajadores internacionales, la bodega centenaria de Haro reafirma su apuesta por vinos que no solo seducen los sentidos, sino que también reflejan valores de transparencia, responsabilidad y excelencia.