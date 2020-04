Claudia Schiffer: “Sería un error volver a los 20 años”

La top model alemana que durante tres décadas protagonizó portadas de moda, desfiló para los más grandes diseñadores y fue imagen de los más cotizados productos de belleza, ha sido siempre muy celosa de su privacidad. Por eso sorprende que ahora a los 49 años haya concedido una entrevista para la edición británica de la revista Elle.

Vive en la campiña inglesa, en un pueblo de la zona d Oxfordshire junto a su marido, el director de cine Matthew Vaughn y sus tres hijos. “Nunca tuve la necesidad de estar en el foco de atención”, reconoce. “Cuando empecé como modelo, no fui a la agencia y dije: ‘Quiero ser modelo’. Nunca lo vi como: ‘Quiero ser famosa’. Lo enfoqué más bien como: ‘Quiero ser buena y llegar a lo más alto”, explica para Elle. Logró la fama con una campaña de la firma Guess, fotografiada por Ellen von Unwerth que la convirtió en la Brigitte Bardot de los 90. Más tarde se convertiría en la musa de Karl Lagerfeld.

“Era de locos, como si fuéramos estrellas del rock. No podías entrar en el coche a no ser que te hicieran un camino. Cortaban las carpas en las que nos preparábamos para hacernos fotos. Había seguridad en cada desfile”, recuerda. Sin embargo, aunque fue una época de vino y rosas no volvería a esa época. “En mi época recibí cumplidos maravillosos. Pero cuando vas al siguiente nivel, avanzas. No tienen que decírtelo [que eres guapa] durante toda tu vida. Es un recuerdo agradable, pero llega la siguiente generación y les das el testigo. Para mí es algo natural, entregar ese testigo, no tener envidia ni celos. De hecho, no podría pensar en nada peor ahora mismo que en que me dijeras: 'Hay una pastillita mágica con las que va a parecer que vuelves a tener 20 años otra vez".