El agosto por todo lo alto de Raphael en Ibiza con Natalia Figueroa, su hija y sus nietos

Raphael poco a poco ha ido recuperando parcelas de su vida, demostrando que está cada vez más recuperado de su último revés médico. Un linfoma cerebral puso en jaque al artista y su familia, que paralizaron todo para centrarse en exclusiva en que el patriarca recuperase la salud. Han sido meses angustiosos en los que el tratamiento recomendado por sus médicos de confianza ha surtido efecto y le han permitido cumplir su meta propuesta de subirse de nuevo a los escenarios. Pero no puede echar toda la carne en el asador, pues este susto de salud le ha hecho entender que también debe bajar el ritmo y disfrutar de sus seres queridos.

Y eso es precisamente lo que les ha llevado a Ibiza. El artista ha reaparecido en la isla pitiusa sacando el máximo provecho posible a su alto en su agenda profesional. Lo hace con la inestimable compañía de su mujer, Natalia Figueroa, así como de su hija Alejandra Martos y dos de sus nietos, Manuela y Carlos, con los que ha estrechado lazos estos días de asueto, creando recuerdos memorables con los que recargar pilas de cara a la próxima temporada.

Raphael reaparece en playas de Ibiza tras su revés médico

Las pasadas navidades serán recordadas por la familia con cierta amargura. Mientras el artista grababa un especial navideño su salud se resintió. Problemas en la capacidad del habla alertaron a todos y tras numerosas pruebas médicas se le diagnosticó con un cáncer que pronto tuvo su correspondiente tratamiento. Primero en el hospital y después de manera ambulatoria desde la comodidad de su hogar. Ahora también desde las privilegiadas playas pitiusas, donde ha sido visto por los paparazzi y como así ilustran en el kiosco rosa desde ‘Lecturas’.

Después de ser testigos de su renacer sobre los escenarios el pasado 15 de junio en Mérida, compartiendo su talento frente a 3.500 fieles, ya ha dejado constancia de su recuperación. Pero tampoco tiene interés en forzar la maquinaria y poner en riesgo su buena evolución. De ahí que ha querido emplazar las próximas etapas desde un enclave privilegiado, en Ibiza, concretamente en su residencia de Sant Josep de Sa Talaia, en una urbanización privada. Una vivienda con 200 metros cuadrados y todo lujo de comodidades para que Raphael y su familia puedan disfrutar al máximo de los placeres del verano y de su mutua compañía.

En las imágenes que ilustran el reportaje de ‘Lecturas’ se ve cómo Raphael ha preferido no pisar la playa el día que el paparazzi seguía sus pasos. En su lugar, Natalia Figueroa, su hija Alejandra y los hijos de ésta disfrutaron de la jornada playera, mientras el cantante descansaba en casa. Después saciaron su apetito en un chiringuito cercano, donde ya tenían la reserva esperándoles, para más tarde sumarse al plan el artista. Fue su hija quien le recogió en su domicilio y le llevó junto al resto de la familia para disfrutar de la playa cuando el calor dejó de apretar. Con atuendo playero, se le veía en buena forma y, sobre todo, feliz.